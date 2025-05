Nach doppeltem Erfolg in Rom: Paolini zieht mit Monica Seles gleich

Jasmine Paolini ließ nach ihrem Einzel und Doppelsieg bei dem WTA-1000-Turnier in Rom alle beeindruckt zurück - inklusive Mats Wilander.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.05.2025, 15:30 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini gewann bei dem 1000-Turnier sowohl den Einzel- als auch Doppeltitel

Was Jasmine Paolini am Wochenende in Rom gelang, schaffte zuletzt Monica Seles im Jahr 1990: Die Italienerin schnappte sich sowohl den Einzel- als auch den Doppel-Titel und feierte damit – gemeinsam mit Sara Errani – sogar die Titelverteidigung beim italienischen WTA-1000-Turnier.

Und nicht nur die Fans sind begeistert von der 29-Jährigen, die vor gerade einmal 15 Monaten ihren ersten 1000er-Titel in Dubai gewinnen konnte. Auch der siebenfache Grand-Slam-Champion Mats Wilander zeigt sich schwer beeindruckt. Bereits vor dem Wimbledon-Finale hatte der Schwede Paolini als „frischen Wind für das Damentennis“ bezeichnet – inzwischen steht sie auf Rang vier der Welt.

Wilander schwärmt: „Das Schönste, was dem Damentennis passiert ist“

Wilander, der als Spieler selbst das Turnier in Rom gewinnen konnte, gratulierte Paolini zu ihrem starken Auftritt und dem souveränen Finale: „Meiner Meinung nach hat sie das perfekte Match gespielt.“

In seiner Analyse ging der ehemalige Weltranglistenerste noch weiter:„Jasmine ist wirklich beeindruckend. Man muss sie live spielen sehen, um zu erkennen, wie viel Kraft sie ausdrückt. Sie bewegt sich unglaublich gut, sie hat eine enorme Antizipationsfähigkeit. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, ist ihr Charakter – das, was sie ausstrahlt. Die Leute lieben sie, weil sie immer lächelt. Selbst wenn sie einen Fehler macht, lächelt sie weiter. Jasmine ist das Schönste, was im Damentennis seit Langem passiert ist.“