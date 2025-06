Wimbledon Auslosung: Sabalenka steht vor schwerer Aufgabe

Für die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka könnte der Weg zum ersten Wimbledon-Titel holprig werden.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.06.2025, 16:17 Uhr

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat bei dem wichtigsten Grand-Slam-Turnier des Jahres alles andere als eine einfache Auslosung erwischt.

Auf dem Weg zu ihrem ersten Wimbledon-Finaleinzug trifft die Belarussin bereits am Montag zunächst auf die Qualifikantin Carson Branstine. Schon in der dritten Runde könnte mit Marketa Vondrousova – Wimbledon-Siegerin von 2023 –, McCartney Kessler, der Titelträgerin von Nottingham, oder US-Open-Siegerin 2021 Emma Raducanu eine echte Herausforderung warten. Im Viertelfinale stünde laut Papierform Madison Keys auf dem Programm – gegen die US-amerikainerin unterlag Sabalenka dramatisch im Halbfinale der diesjährigen Australian Open.

Falls die Nummer Eins der Welt diese Hürde meistert, würde im Halbfinale die Finalistin des Vorjahres, Jasmine Paolini, warten. Die Italienerin müsste allerdings zunächst Quinwen Zheng schlagen – eine machbare Aufgabe für die 29-Jährige, sofern sie ihre Form beibehält.

Gauff im Viertelfinale gegen Swiatek?

Eine Neuauflage des Roland-Garros-Endspiels zwischen Coco Gauff und Aryna Sabalenka könnte frühestens im Finale stattfinden. Dafür müsste die US-Amerikanerin zunächst im Viertelfinale an Swiatek vorbei, die derzeit in Bad Homburg an ihrer Rasenform feilt. Die Polin und der Rasen – das war in den vergangenen Jahren eine eher schwierige Beziehung. Etwas, das Gauff sicher in die Karten spielt.

Für die Weltranglistendritte Jessica Pegula wartet könnte bereits in der zweiten Runde mit der Deutschen Tatjana Maria – Queen’s-Champion und Halbfinalistin aus 2022 – eine unangenehme Gegnerin warten. Bei einem Sieg könnte Pegula im Viertelfinale auf die junge Russin Mirra Andreeva treffen. Sollte sie auch diese Aufgabe meistern, käme es möglicherweise zum Duell mit der Grand-Slam-hungrigen Gauff.

Seidel mit machbarer Auslosung bei Wimbledon-Debüt

Seidel gelang der Meilenstein ihrer noch jungen Karriere: Die Deutsche steht erstmalig im Hauptfeld von Wimbledon und hat in der ersten Runde ein machbare Aufgabe zugelost bekommen, genau wie Kollegin Eva Lys, die bei den Australian Open bis ins Achtelfinale vorrückte. Seidel trifft auf Jessica Bouzas Maneiro aus Spanien, Lys auf Yuan Yue aus China. Siegemund muss gegen Peyton Stearns ran.

Hier das Damen-Einzel-Tableau