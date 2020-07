Nach Quarantäne-Verordnung - Halep doch nicht in Palermo?

Nach einer neuen Verordnung der italienischen Regierung müssen Personen, die aus Rumänien oder Bulgarien nach Italien einreisen, in Quarantäne. Das könnte den Start von Simona Halep beim WTA-Turnier in Palermo ab dem 3. August verhindern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2020, 08:06 Uhr

© Getty Images Simona Haleps Start in Palermo wackelt

Nicht nur die Veranstalter des WTA-Turniers in Palermo haben sich auf das Antreten der regierenden Wimbledon-Siegerin gefreut. Auch Halep selbst scheint den Re-Start der WTA-Tour kaum erwarten zu können, hat in der Woche nach Palermo auch gleich für das Event in Prag genannt. Nun aber könnte die italienische Regierung den Ambitionen der Weltranglisten-Zweiten einen Riegel vorgeschoben haben.

Seit wenigen Tagen müssen nämlich Personen, die sich während der letzten beiden Wochen in Rumänien oder Bulgarien aufgehalten haben, nach der Einreise nach Italien in Quarantäne müssen. Dies betrifft an prominentester Stelle Simona Halep, die die Corona-Zeit fast ausschließlich in ihrem Heimatland verbracht hat.

Testfall für die US Open?

Dass sich Halep in Palermo in Quarantäne begibt, ist so gut wie ausgeschlossen. Außerdem terminlich nicht vermittelbar. Oliviero Palma, der sehr umtriebige Turnierdirektor, hat allerdings noch nicht aufgegeben und will beim italienischen Gesundheitsminister Roberto Speranza eine Sondergenehmigung für Spielerinnen aus Rumänien und Bulgarien erwirken. Schließlich sei das Hygiene-Protokoll der WTA ausreichend, um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern.

Die Angelegenheit kann durchaus als Testfall für die kommenden Wochen angesehen werden: Der größte Knackpunkt, ob die US Open in fast voller Besetzung durchgeführt werden können, ist schließlich, unter welchen Bedingungen die Teilnehmer am dann zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres wieder nach Europa einreisen dürfen. Direkt nach New York City soll an den Schauplätzen Madrid und Rom gespielt werden.