Nach Zverev-Attacke: Medvedev schlägt heftig zurück

Das Match war ein Highlight der bisherigen Tennis-Saison 2023. Und auch das Nachspiel hat es in sich: Nachdem Alexander Zverev drastische Giftpfeile in Richtung von Daniil Medvedev abgefeuert hat, schießt dieser in der Pressekonferenz nach seiner Niederlage gegen Holger Rune im Viertelfinale postwendend zurück. Ebenfalls mit sehr markanten Worten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2023, 19:18 Uhr

Es schlug schon die Geisterstunde im Fürstentum, als Alexander Zverev nach seiner maximal unglücklichen Niederlage gegen Daniil Medvedev diesen als einen der "unfairsten Spieler der Tour" bezeichnete und so richtig Dampf in Richtung des Russen abließ.

Wenig überraschend wurde der Beschuldigte nach seiner klaren Niederlage am nächsten Tag gegen Holger Rune direkt auf die Aussagen des Deutschen angesprochen. Und was macht Medvedev? Beschwichtigt? Nimmt das Feuer aus der Auseinandersetzung? Von wegen. Medvedev nahm in der Pressekonferenz kein Blatt vor den Mund und bezog klar Stellung. Auf die Äußerungen von Zverev angesprochen, sagte der Russe: "Sascha lebt in seiner eigenen Welt und wenn er verliert, findet man 25 Interviews, in denen er seltsame Dinge von sich gibt. Wenn er sagt, dass jemand unfair spielt, sollte er sich selber mal im Spiegel anschauen."

Diese Fehde scheint noch lange nicht beendet – und beim nächsten Match der beiden Exzentrierter wird man jeden Seitenwechsel, jede Toilettenpause, jedes Wort genau unter die Lupe nehmen.

Bitte das Popcorn für die nächste Runde bereithalten...

