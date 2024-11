Nadal: „Ich könnte noch ein Jahr spielen, aber warum?“

Das wir den King of Clay Rafael Nadal am liebsten noch ewig auf der Tennisbühne haben wollen würden, ist selbstverständlich. Bei der heutigen Pressekonferenz in Malaga wiederholte der Spanier aber, sein Körper erlaube es ihm nicht mehr, konstant wettbewerbsfähig zu sein. Jedenfalls nicht so, wie er sich das wünsche.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.11.2024, 10:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Ein allerletzter Tanz und vielleicht sogar ein allerletzter Titel? Der diesjährige Davis Cup trägt den Namen Rafael Nadal. Ob die spanische Legende allerdings als Einzelspieler für sein Team antreten wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch in den Sternen. Fest steht, nach dem Davis Cup ist Schluss für den 14-fachen Rekord-French-Open-Titelträger. Bei der heutigen Pressekonferenz in der spanischen Großstadt sagte Nadal, dass er noch hätte ein Jahr weiterspielen können. Was für ihn aber praktisch sinnlos gewesen wäre, da er die Art von Tennis, die er in seiner glorreichen Karriere mit 22 Grand-Slam-Titeln gewohnt ist, nicht mehr hätte auf den Platz bringen können.

„Nein, keine neue Verletzung“, sagte der Mallorquiner am Montag in Malaga. „Es geht um die Dinge, die ich durchgemacht habe, und ich meine, mit der Operation im letzten Jahr. Ich werde jetzt nicht den Rest der Dinge hinzufügen, die ich hatte. Sie geben mir das Gefüh, dass ich nicht wettbewerbsfähig genug sein kann.“ Rafa sagte weiter, er könne nicht mehr sein gewohntes Niveau auf den Platz bringen, welches ihm noch ein „gutes Gefühl“ geben würde. „Am Ende des Tages geht es also um die Frage: OK, ich kann noch ein Jahr weitermachen, aber warum? Um mich bei jedem einzelnen Turnier zu verabschieden? Ich habe nicht das Ego, das das brauchen würde.“

Nadal: „Ich habe keine Angst vor einem neuen Kapitel“

Sorgen vor einem Leben ohne die Tennistour mache sich Nadal keine. „Ich war auch ohne Tennis immer glücklich“, sagte Nadal, der 2019 seine langjährige, immer unterstützende Freundin Xisca Perello heiratete und 2022 seinen Sohn Rafael Nadal bekam. Die Familie wird, so wie schon immer bei Nadal, an erster Stelle stehen.

Ob der 38-jährige den gleichen Weg wie Freund Roger Federer einschlägt; Urlaube mit der Familie, ein Konzert mit Coldplay geben, Tennis gucken und einfach rundum das Leben genießen, hat der 22-fache Champion noch offen gelassen. „Wenn man wichtige Veränderungen in seinem Leben hat, muss man den Prozess akzeptieren und akzeptieren, dass die Dinge am Anfang ein bisschen, ich weiß nicht, ob schwierig, aber anders sein werden. Und man muss den Prozess respektieren, oder?“, sagte der King of Clay abschließend.