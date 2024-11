Davis Cup: Carlos Alcaraz will Rafael Nadal zum Abschied einen Titel schenken

Rafael Nadal wird nach der Davis-Cup-Endrunde in Malaga seine Karriere beenden. Sein Landsmann Carlos Alcaraz will dem 38-Jährigen ein besonderes Abschiedsgeschenk bereiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.11.2024, 20:37 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Carlos Alcaraz treten in der kommenden Woche für Spanien an

Etwas Positives hatte das Vorrunden-Aus bei den ATP Finals in Turin für Carlos Alcaraz ja dann doch: Die Vorbereitungszeit auf die Davis-Cup-Endrunde ist nun um einige Tage länger als ursprünglich gedacht. Bereits am Samstag kam der vierfache Grand-Slam-Sieger in Malaga an und traf dabei naturgemäß auch gleich einmal auf Rafael Nadal.

Der Sandplatzkönig wird nach dem Event in Andalusien bekanntermaßen seine Karriere beenden und weilt bereits seit einigen Tagen in Malaga. Ob Nadal am Dienstag im Viertelfinale gegen die Niederlande auch wirklich zum Zug kommen wird, steht noch nicht fest. Schließlich haben die Spanier mit Roberto Bautista Agut auch noch den Weltranglisten-46. in ihren Reihen.

Für Alcaraz ist das erklärte Ziel jedenfalls der Turniersieg. “Ich habe schon als Kind davon geträumt, mit Spanien den Davis Cup zu gewinnen”, hatte der Weltranglistendritte noch in Turin erklärt. Er wolle sich selbst diesen Traum erfüllen, in erster Linie gehe es in den Tagen von Malaga aber um Nadal.

“Ich will wirklich, dass er mit einem Titel aufhört", führte Alcaraz, der bei den Olympischen Spielen in der Doppel-Konkurrenz an Nadals Seite gespielt und den 22-fachen Major-Champion stets als Idol bezeichnet hatte, aus. “Es wird sicherlich wirklich emotional und besonders für mich werden.”