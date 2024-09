Nadal nach Laver Cup Absage: "Nicht in der Lage, irgendetwas zu kommentieren

Als Rafael Nadal seine Nicht-Teilnahme bei dem Laver Cup bekanntgab, stockte einem kurz der Atem. Was waren die genauen Beweggründe für die kurzfristige Absage? Wie viel Tennis werden wir in Zukunft noch von dem Tennismaestro sehen dürfen?

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.09.2024, 14:35 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal vom Team Europa spricht zu den Medien während einer Team Europa-Pressekonferenz vor dem Laver Cup in der O2 Arena am 22. September 2022 in London

Dass die Karriere des spanischen Ausnahmespielers wohl oder übel auf ein Ende zugeht, ist kein Geheimnis. Dennoch hatte Nadal sich nie auf ein festes Datum oder ein letztes Turnier festgelegt. Fest stand: Beim Laver Cap ist der 22-fache Grand-Slam-Champion auf jeden Fall mit am Start. Am Donnerstag dann die kurzfristige Absage des Spaniers, der zuletzt bei den Olympischen Spielen in Paris aufschlug. Nach einem ersten kleinen Statement folgte nun bei der Einweihung des Espacio Movistar in Madrid ein weiteres. Als Nadal nach seinem Zustand gefragt wurde, gab dieser eine erste kleine Entwarnung: „Mental geht es mir gut.“

Keinen weiteren Kommentar

"Ich bin zu Hause, ich genieße andere Dinge, ich trainiere jeden Tag so viel wie möglich. Es gibt kein Drama, offensichtlich sind das Entscheidungen, die getroffen werden, und es war eine Möglichkeit – es ist eine Weile her, dass ich an einem Wettbewerb teilgenommen habe. Es wird jemand anderen geben, der es besser machen kann", fuhr der King of Clay fort. Doch während der Spanier versucht, hoffnungsvoll zu klingen, kann der Ausnahmespieler gleichzeitig noch keine Aussagen über seine zukünftigen Pläne machen: "Im Moment bin ich nicht in der Lage, irgendetwas zu kommentieren. Ich habe gesagt, dass ich bis zu den Olympischen Spielen spielen werde und dann werden wir sehen, und ich bin in dieser Ruhephase."

Derzeit ist Nadal noch beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien eingeplant, zusammen mit Carlos Alcaraz, Djokovic, Jannik Sinner, Daniil Medvedev und Holger Rune. Das Showturnier findet Mitte Oktober statt. Wie es danach weiter gehen soll, steht noch in den Sternen. Man kann nur hoffen, dass man diesem großartigen Spieler noch ein paar Mal zuschauen darf.