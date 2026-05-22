Nadal traut Zverev Paris-Sieg zu: "Muss sich mental gut managen"

Sandplatzkönig Rafael Nadal kann sich trotz der Dominanz von Jannik Sinner einen Erfolg von Alexander Zverev bei den am Sonntag beginnenden French Open in Paris vorstellen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 22.05.2026, 19:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Rafael Nadal und Alexander Zverev beim letzten Aufeinandertreffen 2024 in Roland Garros.

"Er muss an sich glauben, und er muss auf seinem höchsten Niveau spielen, um einen Spieler wie Jannik zu besiegen", sagte Nadal im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: "Natürlich hat er das Talent. Er muss sich vor allem mental gut managen."

Der "große Favorit" auf den Titel in Roland Garros, den Nadal selbst 14 Mal gewonnen hat, ist für den Spanier allerdings Sinner. "Er hat gerade alle großen Turniere auf Sand und fünf Masters-Turniere (in diesem Jahr, Anm. d. Red.) hintereinander gewonnen", sagte Nadal. Ohne seinen verletzten Landsmann Carlos Alcaraz sehe es im Feld aber "offener aus. Sascha stand ja schon ein paar Mal kurz davor, das Turnier zu gewinnen. Er stand in Paris in Finals und Halbfinals."

Doku “Rafa” ab 29. Mai

Titelverteidiger Alcaraz hat seinen Start beim Höhepunkt der Sandsaison wegen einer Handgelenksverletzung abgesagt. Auch auf Wimbledon verzichtet der Weltranglistenzweite. Sorgen macht sich Nadal aber nicht um ihn. "Ich kenne diese Art von Verletzung am Handgelenk sehr gut. Ich hatte sie selbst zweimal in meiner Karriere, 2014 und 2016", sagte Nadal. "Aber wenn Carlos das Richtige macht, und das macht er sicherlich, wirst du keine bleibenden Folgen haben."

Nadal (39) hat seine Karriere im Oktober 2024 nach zahlreichen Verletzung beendet. Mittlerweile gehe es ihm deutlich besser, verriet er anlässlich der Vorstellung seiner Doku "Rafa", die ab dem 29. Mai bei Netflix läuft. "Ich kann mein Leben genießen, und das tue ich", sagte er, gab aber zu: "Einiges wird für immer bleiben. Aber ich reduziere ja jetzt meine Belastung jeden Tag, der Schmerz in meinem Fuß ist viel geringer geworden. Ich bin einfach glücklich, morgens aufzuwachen und nicht viele Schmerzen zu haben. Ich bin ja 15 bis 20 Jahre lang durch schmerzvolle Phasen gegangen."