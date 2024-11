Nadal überreicht Staffelstab an Alcaraz: „Jetzt liegt es an dir weiterzumachen“

„Wir haben gemeinsam so viele erstaunliche Dinge erreicht“, sagte Rafael Nadal am Dienstagabend bei seiner Abschiedszeremonie beim Davis Cup, während er auf seine Teamkollegen blickte. Ein Mitglied dieser Gruppe wird sich besonders darum bemühen, das Erbe, das der Spanier hinterlässt, zu erhalten: Carlos Alcaraz.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 22.11.2024, 15:33 Uhr

Alcaraz hätte seinem Kindheitsidol gerne noch einen weiteren Titel oder zumindest Erfolg geschenkt, aber es wollte nicht sein. Nach der für den Nationalhelden organisierten Abschiedszeremonie umarmte Nadal den jüngsten spanischen Nachwuchs als Ersten und überreichte Alcaraz so symbolisch den Staffelstab.

Vergleiche sind aber, wie so oft, wenig schmeichelhaft und nicht erwünscht. „Sie kreieren gerade ihre eigene Geschichte“, sagte Nadal bereits am Rande des „Six King Slams". Und auch Alcaraz hat eine klare Meinung zu den gezogenen Parallelen: „Für die jungen Spieler, die hinter uns stehen, war es ein Privileg, die Ära von Rafa, Federer und Djokovic, der noch aktiv ist, zu erleben. Die Kämpfe zwischen diesen drei Gladiatoren, die wie überirdisch erscheinen, haben viele dazu gebracht, sich zu fragen, was als Nächstes kommt, und wenn wir, die wir da sind, dieses Niveau nicht erreichen können, könnte das eine Frustration oder Enttäuschung für die Tenniswelt sein.“

Alcaraz: „In die Fußstapfen des Riesen zu treten wird extrem schwierig sein“

Daher versucht der vierfache Grand-Slam-Sieger, die Karriere Nadals als Inspiration für seinen weiteren Karriere-Weg zu begreifen: „Rafa geht zufrieden, dass er alles gegeben hat, und das ist es, was ich auch versuchen werde – der beste Mensch und Spieler zu sein, der ich sein kann, und wenn ich am Ende meiner Karriere die Hälfte von dem erreiche, was er erreicht hat, werde ich mehr als glücklich sein.“

Vom Kindheitsidol zum Doppelpartner

Bei den Australian Open 2021 trainierte Alcaraz zum ersten Mal mit dem King of Clay. Ein paar Monate später feierte Carlos den 18. Geburtstag mit seinem ersten Match gegen Nadal bei den Mutua Madrid Open. Insgesamt drei Mal standen sich die Spanier auf dem Platz als Rivalen gegenüber. Aber die wohl schönste gemeinsame Erinnerung, wird wohl die bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Paris sein. Als „Nadalcaraz“ zusammen ihr Land als Doppelteam vertraten und mit den gleichen Trikots in den spanischen Farben ein weites Stück Geschichte schrieben. „Ich habe das Glück, ihm nahe zu sein, mit ihm Doppel gespielt zu haben, mit ihm trainiert zu haben, mit ihm ein Davis-Cup-Team und die Umkleidekabine bei Einzelturnieren geteilt zu haben - nicht so sehr, wie ich es mir gewünscht hätte - ich wünschte, ich wäre früher auf die Tour gekommen“, sagte Carlos abschließend.