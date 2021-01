Nächster Nadal im Anmarsch? Joan Nadal Vives, Sohn von Onkel Toni, mit ITF-Debüt

Steht der Nachfolger von Rafael Nadal schon in den Startlöchern? Vielleicht - denn Cousin Joan Nadal Vives hat am Sonntag seine ITF-Premiere gefeiert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.01.2021, 10:39 Uhr

Toni Nadal

Dass die Kids von Onkel Toni über ziemliches Talent verfügen und die Kugel gut treffen? Hat man immer mal wieder gehört. Ob daraus eine Profikarriere entstehen kann? Wird sich in den kommenden Jahren weisen. Zumindest der Anfang ist gemacht: Denn Joan Nadal Vives, eines der drei Kinder von Toni Nadal, hat am Sonntag sein erstes ITF-Turnier bei den Erwachsenen gespielt.

Noch ohne Erfolg: Nadal Vives unterlag in der ersten Quali-Runde beim M15-Turnier auf Manacor (auf der Anlage der Rafa Nadal Academy) dem an 14 gesetzten Kuzey Cekirge mit 1:6, 3:6. Cekirge stellt aktuell die Nummer 1312 im ATP-Ranking.

Für Joan Nadal Vives, 16 Jahre jung, war es erst der zweite "offizielle" Turnierauftritt: Vor einem Jahr hatte er bei einem Jugendturnier der ITF teilgenommen, ebenfalls in Manacor. Auch hier war in Quali-Runde 1 Schluss, ebenfalls nach einem 1:6, 3:6 (gegen Alejandro Sanchez Gonzalez).

Rafa Nadal mit nur zwei ITF-Juniors-Auftritten

Was wenig heißen muss unter Toni Nadal: Auch Rafael Nadal spielte nur zwei offizielle ITF-Turniere im Juniors-Bereich, eines davon in Wimbledon, wo er das Halbfinale erreichte (2002). Stattdessen trat er früh bei den damaligen Futures und Challenger-Turnieren an.

Dass die Nadals äußerst sportbegabt sind, ist nichts Neues: Vor Rafael Nadal hatte sich bereits Muguel Angel Nadal (Onkel von Rafael, Bruder von Vater Sebastian und Toni Nadal) einen Namen als Fußballer beim FC Barcelona gemacht - sowie als 62-facher Nationalspieler für Spanien.

Toni Nadal, der Rafael Nadal von klein auf trainiert und auf der Tour begleitet hatte, hatte sich Ende 2017 aus dem Coaching-Team des mittlerweile 20-fachen Major-Champs zurückgezogen, um sich der Nachwuchsarbeit in der Rafa Nadal Academy zu widmen.