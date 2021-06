Naomi Osaka - Absage für Wimbledon, Olympia als Ziel

Naomi Osaka hat ihre Teilnahme am Wimbledon-Turnier 2021 abgesagt. Das gab die viermalige Major-Siegerin in einem Starement ihres Managements bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.06.2021, 21:06 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka wird in Wimbledon erwartungsgemäß fehlen

Es kommt nicht überraschend, dass Naomi Osaka in Wimbledon 2021 fehlen wird. nach ihrem Rückzug von den French Open hatte die Japanerin schon für das WTA-Tour-500-Turnier in Berlin abgesagt. Rasen ist ohnehin nicht ihr bevorzugtes Geläuf, die Konzentration soll nun offenbar den Olympischen Spielen in Tokio gelten. Dort wird auf Hartplatz gespielt, jenem Untergrund also, auf dem Osaka all ihre vier Major Titel gewonnen hat: Die US OPen 2018 und 2020 und die Australian Open 2019 und 2021.

Osaka brauche noch etwas Zeit, um wieder bereit für Wettkampfmatches zu sein, so sinngemäß die Botschaft ihres Managements. In Tokio wird die aktuelle Weltranglisten-Zweite als eine der Favoritinnen in das Rennen gehen. Zumal noch offen ist, wer überhaupt am olympischen Turnier teilnimmt. Am Donnerstag hat Rafael Nadal seinen Rückzug bekannt gegeben. Der Spanier hat auf olympischer Ebene aber natürlich auch nichts mehr zu beweisen: 2008 in Peking hatte Nadal Gold im Einzel geholt, 2016 in Rio de Janeiro an der Seite von Marc Lopez Gold im Doppel.