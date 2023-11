Naomi Osaka: Für das Comeback wieder mit Florian Zitzelsberger

Mit vielen früheren Wegbegleitern will Naomi Osaka auf die Tour zurückkehren. Neben Coach Wim Fisette taucht an ihrer Seite auch wieder ein Deutscher auf, der sie in Top-Form bringen soll.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2023, 14:45 Uhr

Naomi Osaka arbeitet hart für ihr Comeback und hat den deutschen Fitness-Coach Florian Zitzelsberger wieder ins Team geholt. Osaka, 26, hat seit September 2022 nicht mehr gespielt. Damals hatte sie ihren letzten Auftritt beim WTA-Turnier in Tokio. In dieser Saison konnte Osaka wegen ihrer Schwangerschaft kein Match bestreiten.

Doch die Weichen für ihr Comeback sind gestellt: Osaka, die im Juli die Geburt ihres Kindes bekannt gab, holte kürzlich auch ihren früheren Trainer WIm Fisette zurück in ihr Team. Nach Fisette nun auch Florian Zitzelsberger – nach dem Motto: Never change a winning team!

Rückkehr bei den Australian Open 2024?

Florian Zitzelsberger sagt zu seinem Comeback an der Seite der ehemaligen Nummer 1 der Welt: "Es ist eine interessante Reise für mich, denn die Arbeit, die wir begonnen haben, war noch nicht ganz abgeschlossen. Jetzt haben wir die Chance dazu. Naomi ist ein reines Talent, einfach unglaublich. Aber ich sehe noch viel sportliches Potenzial, an dem wir arbeiten können. In erster Linie muss sie gesund bleiben, aber auf der anderen Seite gibt es so viel Potenzial zu fördern, zu stärken und zu erobern", so Zitzelsberger gegenüber WTA Insider. Seine Rolle beschreibt der Deutsche so: "Bei bin Ich Kraft- und Konditionstrainer, Athletiktrainer, Physiotherapeut und Osteopath."

Osakas hofft, bei den Australian Open 2024 wieder an den Start gehen zu können.