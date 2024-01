Naomi Osaka glaubt an einen Major-Titel 2024

Rückkehrerin Naomi Osaka will sich in Australien nicht zu sehr unter Druck setzen. Hat aber ein ganz klares Ziel vor Augen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.01.2024, 16:56 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka gibt sich selbst ein wenig Zeit

Die Auslosung von Naomi Osaka für die Australian Open 2024 zu beurteilen, fällt gar nicht so einfach. Mit Caroline Garcia hat Osaka zwar die Nummer 16 des Turniers ausgefasst, aber die Französin blickt auf eine Saison 2023 zurück, die wohl nicht ganz ihren Ansprüchen genügt hat. Zur Erinnerung: Vor etwas mehr als einem Jahr hatte Garcia bei den WTA Finals in Fort Worth den Titel geholt. Und war mit hohen Ambitionen gestartet.

Osaka dagegen legt sich die Latte bei ihrem zweiten Turnier nach der Babypause bewusst tief. Sie wolle sich nicht allzu sehr unter Druck setzen, erklärte die Japanerin in einem via E-Mail durchgeführten Interview mit ausgewählten Journalisten. Zumindest noch nicht jetzt.

Osaka schwärmt von Wim Fissette

Aber Naomi Osaka, die in ihrer Karriere schon vier Grand-Slam-Titel geholt hat, wäre ja nicht zurückgekommen, wenn sie jetzt einfach nur mitspielen wolle. Nein, im Sommer soll die Hochform da sein, und ja, auch ein Major-Sieg wird angepeilt. Wo das sein könnte, darüber kann kein Zweifel bestehen: bei den US Open nämlich.

Dort hat die Japanerin 2018 in einem, vorsichtig ausgedrückt, bemerkenswerten Endspiel Serena Williams besiegt, zwei Jahre später gewann sie dann im Finale gegen Victoria Azarenka. In New York City soll die alte Form also wieder da sein. Und der Garant dafür ist Wim Fissette, der seine Zusammenarbeit mit Qinwen Zheng ziemlich grußlos abgebrochen hat, als Osaka nach ihm gerufen hatte.

Der Belgier sei der beste Coach, mit dem sie jemals gearbeitet habe, so Osaka. Man kenne sich gegenseitig so gut, dazu sei das Vertrauen in den jeweils anderen riesengroß. Beste Voraussetzungen also für eine Comeback-Saison, die spätestens in Flushing Meadows gekrönt werden soll.

Hier das Einzel-Tableau der Australian Open 2024

