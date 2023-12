Naomi Osaka hat die Mauer eingerissen

Die Kommunikation mit anderen Spielerinnen hat Naomi Osaka vor ihrer Babypause auf ein Minimum beschränkt. Das hat sich neuerdings geändert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2023, 11:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Einem Selfie mit Koala konnte auch Naomi Osaka nicht widerstehen

Es wird also eine deutsche Gegnerin sein, mit der Naomi Osaka bei ihrem freudig antizipierten Comeback auf der WTA-Tour gemeinsam auf dem Court stehen wird. Tamara Korpatsch hat das in jedem Fall interessante Los gezogen - und Korpatsch wird keinesfalls vor Ehrfurcht vor der viermaligen Major-Siegerin erstarren. Schließlich hat die Hamburgerin erst vor wenigen Wochen in Cluj-Napoca ihren ersten Titel auf der WTA-Tour geholt. Auf die Siegerin dieser Partie wartet Karolina Pliskova, die in den letzten Monaten hart zu kämpfen hatte.

Naomi Osaka jedenfalls kann sich in Brisbane und danach bei den Australian Open, die sie bereits zweimal gewonnen hat, ganz auf den Tennissport konzentrieren. Denn Töchterchen Shai hat die Japanerin nicht mit auf die lange Reise genommen.

Osaka fühlt sich bereit

Vielleicht bliebt dadurch auch mehr Zeit und Muße, um sich mit den Kolleginnen zu unterhalten. Endlich, ist man geneigt zu sagen. „Ich habe zuvor nie versucht, mit anderen Spielerinnen Gespräche zu führen“, wird Osaka auf der Website der WTA zitiert. „Und ich bin mir sehr sicher, dass ich eine hohe Wand hochgefahren habe. Jetzt interagiere ich plötzlich mit den Leuten. Das ist richtig cool.“ In diesen für sie neuen Situationen sähe sie sich gar nicht so sehr wie eine Tennisspielerin. Sondern einfach wie jemand, der hart arbeite, im Fitnessraum sei und beobachte, wie sich die Leute über die Jahre verändern.“

Auch das Spiel hat sich in den 15 Monaten seit Osakas letztem Auftritt verändert. Beherrscht wird die WTA-Tour in erster Linie von Iga Swiatek und Aryna Sabalenka, letztere wird in Melbourne ja als Titelverteidigerin starten (und in Brisbane als Nummer eins). Aber Naomi Osaka kommt ebensowenig als Tennistouristin zurück wie Rafael Nadal auf Seiten der Männer.

Sie sei eher freudig erregt als nervös, so Osaka weiter. Und: „Ich wäre nicht hierher gekommen, wenn ich mich nicht bereit gefühlt hätte. Ich wollte jene Leute, die sich auf mein Comeback gefreut haben, nicht enttäuschen. Und auch mich selbst nicht.“

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane