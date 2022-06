Naomi Osaka sagt auch für Wimbledon ab

Das Wimbledon-Turnier 2022 wird ohne Naomi Osaka über die Bühne gehen. Das wurde am Samstag bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.06.2022, 18:42 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka wird auch 2022 in Wimbledon fehlen

Die Veranstalter des WTA-Tour-500-Turniers in Berlin waren leicht verstimmt über die späte Absage von Naomi Osaka. Wie sich allerdings herausstellt, ist die viermalige Grand-Slam-Siegerin auch für Wimbledon noch nicht bereit. Denn da wird Osaka in diesem Jahr nicht an den Start gehen. Womit sich ihre Misere fortsetzt. Auch in Rom musste die Japanerin verletzungsbedingt passen.

Osaka hat in der laufenden Saison 17 Matches bestritten, zwölf davon gewonnen. Ihren letzten Auftritt gab es in der ersten Runde der French Open, wo sie, wie schon bei den Australian Open, der US-Amerikanerin Amanda Anisimova unterlag.

Auf ihr Ranking wird die Absage für Wimbledon keinen Einfluss haben: Im vergangenen Jahr konnte Osaka im Südwesten Londons ebenfalls nicht starten. Ihr fallen somit auch keine Punkte aus der Wertung. Bekanntlich hat die WTA beschlossen, aufgrund des Ausschlusses der russischen und belarussischen Spielerinnen 2022 keine Zähler zu vergeben. Was etwa für eine Spielerin wie Karolina Pliskova keine gute Nachricht ist: Die Tschechin, im vergangenen Jahr erst im Endspiel an der mittlerweile zurückgetretenen Ashleigh Barty gescheitert, verliert ihre 1.200 Punkte. Ohne Chance, diese zu verteidigen.