Naomi Osaka setzt weiter modische Akzente

Sportlich läuft es für Naomi Osaka in letzter Zeit wieder besser. Und in Wimbledon brilliert die Japanerin wie auch schon davor in Roland-Garros auch mit ihren Outfits.

von SID

zuletzt bearbeitet: 01.07.2026, 13:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Naomi Osaka auf dem Weg zu ihrem Zweitrunden-Match in Wimbledon 2026

Nächstes Statement: Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka hat auch bei ihrem zweiten Auftritt in Wimbledon modische Akzente gesetzt. Zu ihrer Partie gegen die Russin Anastassija Gassanowa erschien die Japanerin mit einem weißen Gürtel und langer Schleppe auf Court 2.

"Es soll ein Obi sein, der zu einem traditionellen japanischen Kimono gehört", sagte Osaka, die schon bei den French Open mit ihrer Kleidung für Aufsehen gesorgt hatte: "Ich versuche immer wieder etwas anderes." Einen Kimono hatte sie am Montag vor ihrem Auftaktmatch an der Church Road getragen.

Durch ihren souveränen 6:3, 6:2-Sieg gegen die Weltranglisten-225. Gassanowa erreichte Osaka zum vierten Mal die dritte Runde beim Rasenklassiker. "Morgen hat meine Tochter Geburtstag, deswegen wollte ich länger bleiben. Ich wollte nicht, dass sie in ein Flugzeug steigen muss", sagte die 28-Jährige.

Bis in das Achtelfinale schaffte es Osaka bislang nicht. Nächste Gegnerin ist entweder die Australierin Daria Kasatkina oder Janice Tjen aus Indonesien.