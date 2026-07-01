Wimbledon: Wildcard für Serena? Die war es allemal wert!

Serena Williams musste sich zwar nach der ersten Runde in Wimbledon 2026 verabschieden. Und doch hat dieses Comeback so richtig Spaß gemacht. Allen Beteiligten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.07.2026, 13:54 Uhr

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© Getty Images Serena Williams hat am Dienstagabend viel Spaß verbreitet

Wer sich in Wimbledon früh genug in die Queue stellt, der bekommt in der Regel auch ein Ticket für den jeweiligen Spieltag. Aber Ticket ist eben nicht gleich Ticket. Und so hat es also ein paar Verwegene gegeben, die sich schon am Sonntag im Wimbledon Park bereit gemacht haben, um am Dienstag als erste Aspiranten am Counter zu sein. Weil sie das Comeback von Serena Williams sehen wollten.

Und wer diese Mühen auf sich genommen hat, der wurde auch belohnt. Mit einem unter den gegebenen Umständen grandiosen Auftritt von Serena, der auch ihr letzter im Einzel an der Church Road gewesen sein könnte. Die 23-malige Major-Siegerin hatte den Einzug in die zweite Runde eigentlich auf dem Schläger - setzte eine Rückhand beim Spielball zum 4:2 im dritten Satz gegen Maya Joint aber ins Aus.

Serena noch im Doppel mit Venus

Natürlich wird es immer Nörgler geben, die anmerken, dass Serena Williams einer jungen Spielerin eine Wildcard für das Hauptfeld weggenommen hätte. Aber ganz ehrlich: na, und? Wer aus den hinteren Rängen hätte denn auch nur annähernd für eine derart erhöhte Aufmerksamkeit sorgen können wie die Rückkehrerin, die ja auch noch im Doppel mit Schwester Venus antritt?

Eben.

Nun war Maya Joint eine dankbare Gegnerin, die selbst in den letzten Monaten aus der Spur war. Gegen eine Kontrahentin in besserer Form und mit besserem Ranking hätte der Abend wohl anders ausgesehen. Aber so, wie er dann ausgefallen ist, wird er allen, die in verfolgt haben, in guter Erinnerung bleiben.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



