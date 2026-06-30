Wimbledon 2026: Maya Joint crasht Comeback-Party von Serena Williams

Bei ihrem Einzel-Comeback auf der Tour traf die 23-fache Grand-Slam-Siegerin Serena Williams im allzeit spannenden Duell der Generationen auf Maya Joint und musste sich der Australierin nach großem Kampf in drei Sätzen geschlagen geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.06.2026, 23:45 Uhr

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© Getty Images Mit einer couragierten und kampfstarken Leistung besiegte Maja Joint in Wimbledon die Comeback-Spielerin Serena Williams.

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Viel größer konnten die Gegensätze in der Auftaktrunde in Wimbledon zwischen Serena Williams und Maya Joint kaum sein. Während die 44-jährige Williams in ihrer Karriere bereits 23 Grand-Slam-Titel gewinnen konnte, steht die 20-jährige Joint noch am Beginn ihrer Laufbahn und muss sich dadurch in Punkto Major-Ehren erst noch beweisen.

Gespannt waren die Zuschauer im natürlich ausverkauften Centre Court, in welcher Verfassung sich Serena Williams in ihrem ersten Einzel-Match auf der Tour seit den US Open 2022 präsentieren würde. Doch die US-Amerikanerin zeigte fast keine Nervosität, agierte zu Beginn nicht nur auf Augenhöhe, sondern erspielte sich die ersten beiden Break-Chancen der Partie, die sie jedoch ungenutzt ließ. Aber auch ihre Gegnerin zeigte vom Start weg keinen Respekt vor dem großen Namen und spielte trotz zuletzt elf Niederlagen in Folge auf WTA-Ebene nach ihrer Verletzungspause mutig auf. In der Endphase des ersten Durchgangs konnte Joint das Momentum auf ihre Seite ziehen, während Williams einige leichte Fehler unterliefen, und das vorentscheidende Break zum 5:3 zum Satzgewinn transportieren.

Mit dem Satzvorsprung im Rücken agierte Joint weiterhin voller Selbstvertrauen und konnte sich gleich das erste Aufschlagspiel ihrer Gegnerin sichern. Dennoch stemmte sich die routinierte Williams weiterhin vehement gegen die drohende Niederlage und schaffte zweimal per Re-Break die Rückkehr in den Satz. Nun zeigten sich auch bei Joint öfters Nerven und das Match wogte immer öfter hin und her, weshalb der Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Und auch dort war lange Zeit Spannung geboten, ehe Williams nach abgewehrtem Matchball den vielumjubelten Satzausgleich herstellen konnte.

Zu Beginn des dritten Durchgangs schien Williams aufgrund des Momentums eher am Drücker zu sein, konnte sich aber trotz Break-Vorsprung nicht entscheidend absetzen. Und so konnte sich Joint wieder ins Match zurückkämpfen, weil sich bei der US-Amerikanerin auch langsam die körperlichen Strapazen immer mehr bemerkbar machten. Mit vier in folge gewonnener Spiele und einem durchgebrachten Aufschlagspiel ihrer Gegnerin servierte sie beim Stand von 5:3 zum Matchgewinn und nutzte nach einem per Doppelfehler vergebenen Matchball ihre insgesamt dritte Möglichkeit zum finalen 6:3, 6:7 (6), 6:3-Erfolg nach 2:22 Stunden.

In der zweiten Runde sieht sich die Weltranglisten-45. der Filipina Alexandra Eala gegenüber, die sich glatt in zwei Sätzen mit 6:1, 6:2 gegen die Mexikanerin Renata Zarazua durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus Wimbledon