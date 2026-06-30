Wimbledon 2026 live: Serena Williams vs Maya Joint im TV, Livestream und Liveticker

Serena Williams trifft in der ersten Runde von Wimbledon 2026 auf Maya Joint. Das Match gibt es ab ca. 19 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.06.2026, 20:39 Uhr

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© Getty Images Serena Williams, Maya Joint

Wo steht Serena Williams? Es ist die große Frage, nachdem die US-Amerikanerin kurzfristig eine Wildcard fürs Einzel angenommen hat. Zuvor hatte Williams bei den Turnieren in Berlin und Bad Homburg im Doppel getestet.

2022 hatte die 23-fache Majorsiegerin ihre Karriere eigentlich schon beendet, der Gewichtsverlust via Abnehmspritze aber verleitete sie nun zum Comeback.

Auftaktgegnerin Maya Joint? Ist da eine dankbare Aufgabe: Die Australierin, auf Rang 87 notiert, kann zwar auf Rasen spielen, 2025 hat sie in Eastbourne gesiegt. In diesem Jahr aber läuft es nicht. 2 Siege bei 11 Niederlagen stehen für die bei WTA-Tour-Events auf dem Zettel.

Serena Williams vs. Maya Joint - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Serena Williams und Maya Joint ist als drittes Match nach 14.30 Uhr auf dem Centre Court angesetzt. Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon