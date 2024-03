Naomi Osaka startet im Billie Jean King Cup

Gute Nachricht für alle Fans der ehemaligen Weltranglistenersten: Naomi Osaka wird für Japan im Billie Jean King Cup an den Start gehen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.03.2024, 18:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Naomi Osaka wird Japan beim Billie Jean King Cup repräsentieren.

Japan trifft am 13. und 14. April in Tokio im Rahmen der "Qualifiers" auf Kasachstan. Das siegreiche Team qualifiziert sich dann für das Finalturnier im November, das in Sevilla ausgetragen wird.

Für Osaka ist es der erste Auftritt für das japanische Team seit 2021. Die mehrfache Grand-Slam-Siegerin trat damals ebenfalls in der Qualifiers-Runde gegen Spanien an und unterlag Sara Sorribes Tormo in drei Sätzen. Auch das japanische Team schied aus und verpasste die Teilnahme am Finalturnier.

Osaka hat Olympia im Blick

Ein Grund für die Nominierung dürften auch die bevorstehenden olympischen Spiele sein. Für das Antreten in Paris ist eine Teilnahme in der eigenen Länderauswahl verpflichtend. Bei den olympischen Spielen in Tokio scheiterte die Hoffnungsträgerin bereits im Achtelfinale.

In Indian Wells scheiterte Naomi Osaka in dieser Woche in der dritten Runde an der Belgierin Elise Mertens. Die in Osaka geborene Tennisspielerin sucht nach ihrem Comeback noch nach ihrer alten Form. Helfen kann dabei vielleicht der Auftritt vor heimischen Publikum im Billi Jean King Cup.