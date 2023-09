Neue Nummer eins im Doppel: Für Coco Gauff geht's nicht nur im Einzel nach oben

Nach ihrem Sieg bei den US Open wird Coco Gauff in der Einzel-Weltrangliste am Montag auf Rang drei notiert sein. Noch höher hinaus geht es für die 19-Jährige im Doppel.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.09.2023, 17:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Jessica Pegula und Coco Gauff übernehmen die Führung in der Doppel-Weltrangliste

Coco Gauff beherrscht mit ihrem Einzel-Triumph bei den US Open 2023 die Schlagzeilen. Im großen Trubel um ihre Person ging dann beinahe schon unter, dass sich die 19-Jährige auch im Doppel über einen großen Erfolg freuen durfte. Ab Montag wird Gauff in der Weltrangliste gemeinsam mit Jessica Pegula an Position eins geführt werden.

Gauff/Pegula, die bei den US Open im Viertelfinale an Su-Wei Hsieh und Xinyu Wang scheiterten, werden das erste Team seit Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova im Januar 2019 sein, das gemeinsam an der Spitze des Rankings steht. Derzeit führt Siniakova die Doppel-Weltrangliste alleine an.

Während Gauff im Doppel bereits im August des vergangenen Jahres die Nummer eins der Welt war, wartet auf Pegula eine Premiere. Der Sprung an die Weltranglistenspitze ist für das US-amerikanische Duo die Belohnung für eine starke Saison: Gauff/Pegula holten bei den beiden WTA-1000-Turnieren in Doha und Miami den Titel, bei den Australian Open und French Open erreichten sie jeweils das Halbfinale.

Da es am Montag mit Aryna Sabalenka auch im Einzel eine neue Weltranglistenerste geben wird, kommt es zu einer Rarität. Erst zum achten Mal in der Geschichte des Tennissports gibt es bei den Frauen am gleichen Tag sowohl im Einzel als auch im Doppel Wachablösungen an der Spitze. Zuletzt war dies im August 2003 der Fall.