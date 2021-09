Next Gen Finals: Auger-Aliassime, Sinner, Alcaraz und Korda bereits qualifiziert

Die ersten vier Qualifikanten für die diesjährigen Next Gen Finals heißen Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Sebastian Korda.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.09.2021, 21:16 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime und Carlos Alcaraz haben ihre Tickets für die Next Gen Finals in der Tasche

Tennis ist ein Sport des Momentums, bei dem sich die Kräfte plötzlich oder allmählich, aber definitiv irgendwann verlagern. Mit diesen Worten wies der renommierte Journalist Christopher Clarey in den vergangenen Tagen auf die derzeit langsam, aber sicher stattfindende Wachablösung im Herrentennis hin.

Einige der nächsten Superstars des Sports dürften auch heuer wieder bei den Next Gen Finals in Mailand an den Start gehen. Definitiv in der italienischen Metropole dabei sein werden in diesem Jahr Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Sebastian Korda. Das gab die ATP am Dienstag bekannt.

Welche Spieler vom 9. bis 13. November außerdem noch beim Jahresabschlussfinale der acht besten U-21-Spieler dabei sein werden, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten entscheiden. Aus derzeitiger Sicht dürften sich noch Jenson Brooksby, Lorenzo Musetti, Juan Manuel Cerundolo und Brandon Nakashima die Ehre geben.

Der Zwischenstand im Race to Milan