NextGen ATP Finals: Dominic Stricker überzeugt gegen Jack Draper

Dominic Stricker hat bei den NextGen ATP Masters in Mailand sein erstes Gruppenmatch gegen Jack Drapereindrucksvoll für sich entschieden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.11.2022, 23:44 Uhr

© Getty Images Dominic Stricker überzeugte beim ersten Auftritt bei den NextGen ATP Finals

Der erste Spieltag des NextGen ATP Finals ist vollendet: Im nominellen Top-Duell der Nightsession feierte der Schweizer Dominic Stricker einen eindrucksvollen Auftaktsieg gegen den drittgereihten Jack Draper. Der Eidgenosse entschied die sehenswerte Partie gegen den Briten mit 4:3 (5), 4:3 (5), 4:3 (5) und begeisterte dabei mit einem enorm fokussierten Auftritt. Neben hochklassigen Vorhand-Peitschen streute der 20-Jährige auch viele Rhythmuswechsel ein.

Im ersten Match der Spätschicht zeigte Ersatzmann Matteo Arnaldi, dass er nicht nur zum Dabeisein vorbeigekommen ist. Der Weltranglisten-134. bot eine richtig starke Leistung gegen den viertgesetzten Brandon Nakashima, besonders in den Sätzen eins und vier, als er sich von einem 1:3-Rückstand in den Tiebreak zurückkämpfte, zeigte der 21-Jährige aus Sanremo erfrischend angriffslustiges Tennis. Am Ende setzte sich nach 2:10 Stunden Spielzeit aber doch die Routine des US-Boys auf großer Bühne durch - Nakashima gewann 2:4, 4:3 (7), 4:3 (4), 3:4 (4), 4:2.

Aus den heutigen Resultaten ergibt sich auch der morgige Spielplan, der folgendermaßen aussieht: In der Nachtmittagssession treffen zunächst die beiden Italiener Francesco Passaro und Arnaldi aufeinander, bevor nicht vor 15Uhr der Tscheche Jiri Lehecka auf Nakashima treffen wird. Das erste Match der Nightsession lautet Chun-Hsin Tseng aus Chinesisch Taipei gegen Draper, danach bildet das Duell Lorenzo Musetti (Italien) gegen Stricker den Abschluss.

