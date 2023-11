NextGen Finals: Fils startet mit Sieg, Stricker verliert

Während Arthur Fils mit einem Sieg in die NextGen Finals in Jeddah gestartet ist, musste sich Dominic Stricker in seiner ersten Partie geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.11.2023, 17:17 Uhr

© Getty Images Arthur Fils am Dienstag in Jeddah

Fils, in Jeddah in Absenz von etwa Carlos Alcaraz, Holger Rune oder Ben Shelton an Position eins gesetzt, lieferte sich zum Auftakt gleich einen Fünf-Satz-Krimi mit Luca Nardi. Der allerdings nur von einer Handvoll Zuschauer verfolgt wurde. Fils jedenfalls gewann mit 2:4, 4:3 (6), 4:2, 1:4 und 4:2.

Im zweiten Match des Tages gab es ebenfalls italienische Beteiligung. Und Flavio Cobolli konnte im Gegensatz zu Landsmann Nardi einen Sieg gegen Dominic Stricker einfahren. Cobolli gewann nach einer Spielzeit von 100 Minuten mit 4:2, 3:4 (7), 4:1 und 4:2 gegen den Schützling von Dieter Kindlmann.

Wie schon in den Jahren zuvor, als die NextGen Finals in Mailand ausgetragen wurde, wird auch in diesem Jahr experimentiert. Vor allem das Spieltempo soll angezogen werden. So haben die Spieler zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag nur noch acht Sekunden Zeit. Eine Regelung, die man sicherlich auch für die ATP-Tour überlegen könnte.

