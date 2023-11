Nick Kyrgios bei den ATP Finals dabei - als Kommentator

Nick Kyrgios, der in der laufenden Saison wegen einer Verletzung nur eine einzige Partie bestreiten konnte, wird für den Tennis Channel die ATP Finals in Turin mit kommentieren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2023, 23:45 Uhr

Nick Kyrgios wird sich als TV-Experte versuchen

2022 hatte sich Nick Kyrgios an der Seite von Thanasi Kokkinakis noch für die ATP Finals qualifiziert, in diesem Jahr wird der Mann aus Canberra immerhin als Experte mit von der Partie sein. Denn Kyrgios, der während der letzten Monate lediglich ein einziges Match bestreiten konnte (gegen Yibing Wu in Stuttgart) wird beim Tennis Channel als Co-Kommentator aktiv werden.

Im vergangenen Jahr hätte Kyrgios auch keine schlechte Chance gehabt, sich im Einzel für Turin zu qualifizieren. Allerdings wurden in Wimbledon bekanntlich keine Punkte vergeben - und diese 1.2000 Zähler, die ihm für seine Finalteilnahme in London zugestanden hätten, fehlten am Ende zu sehr (allerdings hätte es noch ein paar zusätzlicher starker Ergebnisse bedurft).

Wie die Aussichten auf ein Comeback 2024 aussehen - das werden die Zuschauer des Tennis Channels womöglich exklusiv von Nick Kyrgios erfahren.