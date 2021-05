Nick Kyrgios bereit für Comeback: "Zeit, das zu tun, was ich am besten kann"

Nick Kyrgios wird Ende Juni auf die ATP-Tour zurückkehren, nachdem der Australier seit seinem Heimturnier, den Australian Open, kein Match mehr bestritten hat. Und das Enfant terrible zeigt sich heiß für seine Rückkehr.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.05.2021, 08:02 Uhr

Es war eines der ganz großen Highlights dieses Tennisjahres 2021: Die denkwürdige Tennisschlacht bei den diesjährigen Australian Open zwischen Dominic Thiem und dem Lokalmatador Nick Kyrgios , der sich zwei Sätze lang - die Unterstützung eines frenetischen Heimpublikums im Rücken - in einen regelrechten Rausch spielte. Und dann doch den Kürzeren zog.

Seither ist es still geworden um den australischen Exzentriker - Kyrgios hat seit den Australian Open kein Einzelmatch mehr bestritten. Genug der Pause sagt nun aber auch Kyrgios - und zeigt sich heiß für seine Rückkehr: "Ich hatte Zeit zum Ausruhen, jetzt ist es Zeit, das zu tun, was ich am besten kann", zitiert das Tennishead den Weltranglisten-56.

Kyrgios spielt in Mallorca

Der Mann aus Canberra hat nun das ATP-250-Event von Mallorca für seine Rückkehr auserkoren. Eine Rückkehr, auf die Kyrgios bereits "super aufgeregt" sei. "Ich besitze den Athletenglauben. Immer, wenn ich in etwas hineingehe, glaube ich, dass ich der Beste bin, obwohl ich es nicht bin", unterstrich die Nummer 56 der ATP-Charts.

Für all jene, die den Spielstil des 26-Jährigen kritisieren - Kyrgios ist auch in brenzligen Situationen selten um einen Between-The-Leg-Shot verlegen - hat Kyrgios standesgemäß deutliche Worte parat: "Ich kümmere mich nicht darum, was andere denken, und ich spiele so, wie ich spielen möchte", erklärte der Australier.

Mit nach Europa würde Kyrgios einen guten Freund und seine Freundin nehmen, für anderwertige Zusammenkünfte hätte der Australier in den letzten Wochen ohnehin ausreichend Zeit gehabt: "Ich bin mit meinem besten Freund und meiner Freundin unterwegs. Ich denke, jetzt ist meine Zeit zum Spielen gekommen. Ich hatte Zeit, mich auszuruhen, mich neu zu gruppieren und meine Familie zu sehen."