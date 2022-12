Nick Kyrgios - Lieber die Kohle als der Davis Cup

Nick Kyrgios hat im Umfeld des Schaukampfes in Saudi-Arabien erklärt, warum er nicht mit dem australischen Team am Davis-Cup-Finalturnier in Málaga teilgenommen hat. Die Entscheidung sei ihm leicht gefallen.

© Getty Images 2019 hat Nick Kyrgios noch ein Herz für das australische Team gehabt

Kapitän Lleyton Hewitt hat bei Nick Kyrgios mehrmals nachgefragt, Teamkollege Alex de Minaur ebenfalls. Es hat bekanntlich alles nichts geholfen - die Davis-Cup-Finalrunde in Málaga ist ohne Kyrgios über die Bühne gegangen. Mit einem für die Australier überraschend positivem Ende, erst im Endspiel erwiesen sich die Kanadier als zu stark. Was natürlich auch bei einer Teilnahme des Wimbledon-Finalisten aus diesem Jahr hätte passieren können.

Kyrgios hegt indes einen ziemlich großen Groll gegen seine Landsleute, wie er in einem Interview mit AAP im Rahmen des Schaukampfes in Saudi-Arabien erklärte. „Es ist nicht immer einfach zu vergessen, was in Australien Negatives über mich oder meine Familie gesagt wurde“, so Kyrgios. „Es ist also interessant, dass sie wirklich wollen, dass ich spiele - mich aber dennoch immer kritisieren.“

Für Kyrgios gehen Famile, Freundin und Preisgeld vor

Die Entscheidung, auf Málaga zu verzichten, sei ihm jedenfalls leicht von der Hand gegangen. „An diesem Punkt in meiner Karriere mache ich nur noch das, was am besten für mich ist“, sagte Kyrgios. „Ich kann durch die Welt reisen und bei Schaukämpfen für sechsstellige Summen spielen - das habe ich mir verdient- da fällt mir die Entscheidung nicht schwer.“

„Es fällt mir leichter, Zeit mit meiner Familie und meiner Freundin zu verbringen, meine neuen Erfahrungen in der Welt zu genießen und diese Summen an Geld zu verdienen als eine Woche lang zu spielen, wo meine Freundin nicht dabei sein kann und ich nicht so gut bezahlt werden kann“, schloss der Mann aus Canberra.