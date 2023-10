Nick Kyrgios nicht mehr in der Weltrangliste geführt

Nachdem der letzte Turnier-Start von Nick Kyrgios im vergangenen Jahr bei den aktuell stattfindenden Japan Open zu verzeichnen war, wurden nun die letzten Punkte des Australiers aus der ATP-Weltrangliste gestrichen. Es ist aber davon auszugehen, dass den 28-jährigen die Streichung seines Namens aus der Liste herzlich wenig stört.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.10.2023, 15:24 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios muss in Sachen Ranking wieder von ganz hinten anfangen.

Mit dem Verlust der letzten Weltranglisten-Punkte aus dem Vorjahres-Resultat bei den Japan Open in Tokio wird Nick Kyrgios erstmals seit April 2012 nicht mehr im ATP-Ranking vertreten sein. Als letzte Platzierung stand Position 470 für den Exzentriker zu Buche.

In der letzten Saison erlebte Kyrgios ein sportliches Hoch und konnte unter anderem mit seinem Einzug ins Wimbledon-Finale und dem Turniersieg in Washington wieder in die Top 20 zurückkehren, wo er 2016 mit seinem Karriere-Hoch auf Platz 13 schon mal stand.

In diesem Jahr musste er bislang fast komplett wegen einer Knie-OP im Januar und anhaltenden Problemen am Handgelenk pausieren. Lediglich ein Tour-Match konnte er beim ATP-Turnier in Stuttgart bestreiten, das er gegen den Chinesen Wu Yibing in zwei Sätzen verlor.

Immerhin dürfte die Wiedereingliederung, körperliche Genesung vorausgesetzt, kein großes Problem darstellen. Mit seinem Protected Ranking auf Position 21 kann er bei allen großen Turnieren im Hauptfeld melden, und im Notfall wird ihm auch kaum ein Turnierdirektor eine Wildcard verweigern.

Eitelkeiten bezüglich eines passablen Rankings hat Kyrgios eh noch nie gehegt. So kommentierte er einst bei Twitter, was er von der Handhabung der Weltrangliste hält: „Ich habe es schon einmal gesagt. Das derzeitige Ranking-System basiert auf Konstanz und darauf, wieviel man spielt. Nicht auf Können und Form.“ Zurückerwartet wird Kyrgios nach Aussage von Turnierdirektor Craig Tiley bei den kommenden Australian Open im Januar 2024.