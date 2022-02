Nick Kyrgios: „Niemand weiß, was ich durchgemacht habe“

Nick Kyrgios, frisch gekürter Doppel-Champion bei den Australian Open, hat sich über Instagram mit seiner Fan-Gemeinde ausgetauscht. Und dabei einige interessante Dinge erzählt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2022, 15:20 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios geht es im Moment ziemlich gut

Bei den Australian Open hat Nick Kyrgios auf der einen Seite viel Liebe aus dem Publikum gespürt (von einigen seiner Gegner war in dieser Hinsicht eher nichts zu holen), andererseits aber auch aus seiner Zuneigung zu Doppel-Partner und Kumpel Thanasi Kokkinakis kein Hehl gemacht. Kyrgios und Kokkinakis kennen sich seit Kindheitstagen, haben 2013 in Wimbledon gemeinsam den Titel im Paarlauf der Junioren geholt. Kokkinakis ist also so etwas wie Familie für Nick Kyrgios.

Mit den ihm noch näher stehenden Menschen in seinem Leben ist es für Kyrgios aber nicht immer rund gelaufen. „Mein Verhältnis zu meiner Familie war vor ein paar Jahren nicht so gut, weil ich immer unterwegs war und sie nicht um mich herum hatte. Ich habe gewonnen und verloren, hatte Beziehungsprobleme und musste mich mit anderen Problemen auseinandersetzen.“ Im Moment scheint Kyrgios auch auf dieser Ebene sein Glück gefunden zu haben, das legen die Bilder nahe, die der Mann aus Canberra auf Instagram von sich selbst und Costeen Hatzipourganis veröffentlicht.

Kyrgios schon mal die Nummer 13 der Welt

Ganz grundsätzlich ist bei Nick Kyrgios aber in der Vergangenheit immer wieder etwas in Schieflage geraten. „Niemand weiß, was ich durchgemacht habe, wie viele Kämpfe ich überwunden habe. Ich halte mir immer den Rücken frei und habe alle Zuversicht der Welt“, erzählte in einem Chat bei Instagram. „Ich habe mich selbst verletzt, hatte dunkle Gedanken über das Leben.“

Das Up-and-Down eines Tennisprofis hinterlässt also auch bei einem Mann wie Nick Kyrgios seine Spuren. Im Moment wird der 26-Jährige auf Platz 122 der ATP-Weltrangliste geführt, als Karriere-Hoch steht ein 13. Rang zu Buche. Der letzte große Einzel-Erfolg gelang Nick Kyrgios im Sommer 2019 in Washington. Dort holte er im Endspiel gegen Daniil Medvedev seinen sechsten und bislang letzten Titel.