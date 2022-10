Feiernder Nick Kyrgios sagt Basel und Paris ab - aber was ist mit Turin?

Nix wird's mit einem Saisonende für Nick Kyrgios in europäischen Gefilden: Der Australier hat seine Teilnahme an den Turnieren in Basel und Paris abgesagt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.10.2022, 10:51 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios

Kyrgios hatte eigentlich für die kommende Woche in der Schweiz gemeldet, sollte danach auch beim Masters-Turnier in Paris spielen. Nun aber scheint es ein Saisonende ähnlich jenen in den vergangenen Jahren zu werden, eben ohne Paris. Das Masters-Turnier hier hat Kyrgios bislang noch nie gespielt.

Ob Kyrgios verletzt ist oder wie so oft einen längeren Heimaturlaub einschiebt? Unbekannt. Das wäre aber nichts Neues, Kyrgios gilt als extrem heimatverbunden und war in diesem Jahr viel unterwegs. Mit Erfolg - das Wimbledonfinale lässt grüßen.

Zuletzt hatte Kyrgios in Tokio gespielt, dort allerdings vorm Viertelfinale gegen Taylor Fritz verletzungsbedingt rausgezogen, das Knie hatte wieder mal Probleme bereitet.

Die gute Laune scheint dem 27-Jährigen aber nicht vergangenen zu sein, vielmehr genießt er aktuell das Nachtleben, wie man auf seiner Instagram-Seite sieht.

Nick Kyrgios: Startet er im Doppel in Turin?

Kyrgios geht damit auch eine mögliche Qualifikation für die ATP Finals im Einzel durch die Lappen, wenngleich die Chancen nur noch gering gewesen wären. Als Nummer 20 im Race to Turin hat er aktuell mehr als 1.000 Punkte Rückstand auf Platz 7 (Novak Djokovic hat aufgrund seines Wimbledontitels auch als Nummer 10 bereits seine Teilnahme sicher).

Aber: Kyrgios ist an der Seite von Thanasi Kokkinakis eigentlich im Doppel für Turin qualifiziert, hatte im Sommer auch bestätigt, mit seinem Kumpel in Turin aufschlagen zu wollen. Ob es dazu kommt? Bleibt abzuwarten.

Die Saison 2022 war allerdings auch so eine extrem erfolgreiche für Kyrgios, der zwischenzeitlich außerhalb der Top 100 notiert war. Neben dem Einzug in sein erstes Majorfinale (in Wimbledon) holte er den Titel in Washington und kam auch in New York bis in die Runde der letzten Acht.