Nick Kyrgios spricht über Alkoholprobleme

Nick Kyrgios, bekannt für grenzhafte Aussagen und tolle Trick-Shots, gab in Logan Pauls Podcast „Impaulsive“ zu, dass er in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte. Im Gespräch mit dem amerikanischen Influencer, Schauspieler und Wrestler gewährte der Australian-Open-Sieger tiefe Einblicke in sein Privatleben.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 28.02.2023, 20:05 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios legt ein ehrliches Geständnis ab.

„Es war so gut wie jeden Tag. Vor etwa drei, vier Jahren habe ich fünf, sechs Mal pro Woche getrunken und das auf höchstem Niveau, was wirklich ungesund war“, sagte Kyrgios. Durch strake mediale Aufmerksamkeit erhöhte sich der Druck auf ihn stark. „Ich wachte auf und dachte: ‚Ich muss in ein paar Stunden gegen Nadal spielen oder gegen Tsitsipas oder diese Topspieler.‘ Das ist einfach nicht tragbar.“

Ahnen konnten Zuschauer und Zuschauerinnen des Tennis-Stars – abgesehen von Ausrastern auf dem Platz, die für den 27-Jährigen aber typisch sind – nichts. Er hatte in dieser Zeit sogar Turniere gewonnen. „Ich habe dabei ein Turnier gewonnen“, so Kyrgios. „Und es ist lustig, weil die Medien meinten: ‚Hat Kyrgios die Kurve gekriegt?‘ Und es war das Schlimmste, was ich je erlebt habe.“

Kyrgios sagt verletzungsbedingt ab

Zuletzt hatte Nick Kyrgios seine Absage für Indian Wells und Miami bekannt gegeben. Die Verletzung, die er sich vor den Australian Open zugezogen hatte und die auch dafür sorgte, dass er bei seinem Home-Slam nicht antreten konnte, zieht sich länger als erwartet. Hoffen wir, dass die Meniskusverletzung und auch seine privaten Probleme „verheilen“.