Nick Kyrgios vor Comeback: "So gut habe ich mich seit zwei Jahren nicht gefühlt"

Nachdem er in den letzten zwei Jahren nur ein Match absolviert hat, wird Nick Kyrgios aller Voraussicht nach im nächsten Jahr auf die Tour zurückkehren. Bei den Australian Open 2025 will der 29-Jährige vor heimischem Publikum beweisen, dass er nach wie vor mit der Weltspitze mithalten kann.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 13.11.2024, 08:25 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios will 2025 sein Comeback auf der Tour feiern

Der Wimbledon-Finalist von 2022 hat seit Anfang 2023 aufgrund von Knie- und Handgelenksverletzungen nur ein Match bestritten. In dieser Zeit musste der Australier drei Operationen über sich ergehen lassen. Eine Rückkehr auf die Profi-Tour schien lange Zeit sehr ungewiss.

Mittlerweile sieht es jedoch danach aus, dass Kyrgios im nächsten Jahr sein Comeback auf höchster Ebene feiern wird. „Ehrlich gesagt habe ich mich seit zwei Jahren wahrscheinlich nicht so gut gefühlt“, sagte er gegenüber 9News Melbourne.

„Ich habe 2022 ein fantastisches Jahr gespielt. Dann begann ich, in Wimbledon und bei den US Open Probleme in meinem Handgelenk zu spüren. Ich hatte eine Handgelenksrekonstruktion und jetzt geht es mir fantastisch."

Kritiker "zum Schweigen bringen"

Kyrgios' Selbstvertrauen dürfte unter der verletzungsbedingten Pause jedenfalls nicht gelitten haben: Nach eigener Aussage sei das große Ziel immer noch der Sieg bei einem Grand Slam-Turnier - er wolle damit seine Kritiker “zum Schweigen bringen”.

Doch auch wenn es mit dem ganz großen Ziel nicht klappen sollte, sieht sich Kyrgios als Sieger: „In meinen Augen habe ich bereits gewonnen“, resümiert er seinen Kampf gegen die Verletzung. „Jetzt ist alles, was ich auf dem Tennisplatz tue, ein Bonus, egal ob ich ein Match oder ein Turnier gewinne oder etwas in der Art.“

Sein Comeback könnte der Australier bereits im Dezember bei der World Tennis League in Abu Dhabi geben.

ATP-Profil von Nick Kyrgios