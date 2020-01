Nicolas Massu vor Thiems Duell mit Nadal: "Es wird ein tolles Match"

Nicolas Massu, Trainer von Dominic Thiem, hat sich vor dessen Viertelfinale bei den Australian Open 2020 gegen Rafael Nadal über die Zusammenarbeit mit Österreichs aktueller Nummer eins geäußert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2020, 20:13 Uhr

"Wir kommen zwar aus unterschiedlichen Kulturen, aber wir kommen bestens miteinander aus. Natürlich ist alles einfacher, wenn die Reslutate passen, aber wir vertrauen auf das, was wir tun", erklärte Massu in einem Interview auf der ATP-Homepage. "Es bereitet mir Freude, ihm zu helfen. Das Adrenalin kommt als Trainer wieder zurück, diese Gefühle bekommst du nur im Sport."

Es sei hilfreich, dass er und Thiem einen passenden Altersunterschied haben. "Viele Spieler kenne ich noch aus meiner aktiven Zeit", hielt Massu fest. Zeitgleich wisse er, was sich im Tennis verändert habe, so könne er seine Erfahrungen bestens an Thiem weitergeben.

"Wir verbringen viel Zeit miteinander, nicht nur auf dem Platz", hielt Massu, der seit Buenos Aires im Februar 2019 an Thiems Seite ist, fest. "Er ist ein harter Arbeiter, will sich stets verbessern und ist immer bereit, das zu tun. Sein Umfeld - das Team und die Familie - versuchen ihm immer, zu helfen. Dabei hat er stets ein offenes Ohr, das ist der Schlüssel."

Nicolas Massu: Nadal? "Ich liebe seine Passion"

Thiem sei "jederzeit" bereit für einen ersten Grand-Slam-Titel, auch wenn es mehrere Spieler gäbe, die sich in einer ähnlichen Position befinden. In Melbourne steht ihm allerdings zunächst Rafael Nadal im Weg. Auf den Spanier trifft er am Mittwoch in der Night Session, die Erwartungen an das Match sind riesig.

"Ich analysiere alles", sagte Massu angesprochen auf die Vorbereitung auf das Viertelfinale. "Das Match bei den US Open ist wichtig, aber es ist auch schon wieder zwei Jahre her. Es wird eine entscheidende Herausforderung. Das Match wird großartig für die Fans, aber auch für die beiden. Sie verstehen sich gut und haben viel Respekt füreinander. Normalerweise spielen sie unglaubliche Matches gegeneinander."

Nadal sowie Thiem seien zwei der drei oder vier intensivsten Spieler auf der Tour, meinte Massu. Beide seien sehr solide in den Grundschlägen, obwohl sie ein hohes Tempo gehen. "Rafa ist ein Vorbild für jedes Kind. Jeder sieht, wie sehr er sich dem Sport verschreibt", schwärmte Massu. "Seine Passion und Mentalität liebe ich, aber auch sein Auftreten abseits des Platzes."

Und weiter: "Er wirft scheinbar alles, was er hat, in jeden einzelnen Punkt. Wir werden hart kämpfen müssen, Dominic ist sich dessen bewusst. Er ist auch ein Kämpfer, deshalb wird es ein tolles Match."