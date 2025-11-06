Nitto ATP Finals: Sinner in einer Gruppe mit Zverev – Alcaraz trifft auf Djokovic

Die Auslosung der Gruppen bei den Nitto ATP Finals steht fest. Jannik Sinner trifft unter anderem auf Alexander Zverev, Carlos Alcaraz hat Novak Djokovic zugeteilt bekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2025, 14:09 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner bei der Siegerehrung der ATP Finals 2024

Der Höhepunkt des Jahresabschlusses steht an: Die Nitto ATP Finals, die vom 09.11-16.11 in der Inalpi Arena ausgetragen werden.

Titelverteidiger Jannik Sinner führt die Björn-Borg-Gruppe an, in der auch Alexander Zverev, Ben Shelton und Felix Auger-Aliassime oder Lorenzo Musetti spielen werden. Denn bei dem Rennen um den letzten Qualifikationsplatz ist ja noch alles offen: Musetti könnte sich qualifizieren, wenn er in dieser Woche in Athen den Titel holt – alles andere als ein Turniersieg würde allerdings nicht reichen. In diesem Fall würde Auger-Aliassime seinen Platz einnehmen.

Sinner und Zverev – bei der Tennis-WM werden sich die beiden zum dritten Mal in drei Wochen begegnen. Ende Oktober, im Finale von Wien, machte der Deutsche dem Südtiroler das Leben sehr schwer, verlor dennoch knapp in drei Sätzen. Am vergangenen Samstag, beim Masters in Paris, hatte der angeschlagene Zverev nur noch wenig zu melden und verließ den Platz mit einer 0:6- und 1:6-Niederlage.

Alcaraz führt Jimmy-Connors-Gruppe an



Der Spanier trifft dort auf Novak Djokovic, Taylor Fritz und Alex de Minaur. In Alcaraz’ beeindruckender Titelsammlung fehlt bislang noch der Pokal des Jahresabschlussevents. 2022 qualifizierte sich der Spanier erstmals für die Finals, 2023 erreichte er mit dem Halbfinaleinzug sein bisher bestes Ergebnis bei dem Hallenturnier.

Djokovic ist mit sieben Titeln Rekordsieger des Events, Zverev konnte 2018 und 2021 triumphieren.

Und im Doppel?

Peter Fleming Gruppe: Julian Cash und Lloyd Glasspool (1), Marcel Granollers und Horacio Zeballos (3), Kevin Krawietz und Tim Puetz (6), Simone Bolelli und Andrea Vavassori (7)

John McEnroe-Gruppe: Harri Heliovaara und Henry Patten (2), Marcelo Arevalo und Mate Pavic (4), Joe Salisbury und Neal Skupski (5), Christian Harrison und Evan King (8)

Krawietz und Puetz reisen als Titelverteidiger der Finals an. Cash/Glasspool, Salisbury/Skupski und Harrison/King geben ihr Debüt als Doppelteam.