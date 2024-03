"Noch keine klare Vorstellung": Novak Djokovic lässt Trainerfrage vorerst offen

Nach der Trennung von Goran Ivanisevic hat sich Novak Djokovic noch nicht auf einen neuen Trainer festgelegt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.03.2024, 16:28 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic trennte sich von Goran Ivanisevic

Novak Djokovic hat sich am Donnerstag erstmals öffentlich über seine Trennung von Goran Ivanisevic geäußert. "Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir unsere Zusammenarbeit nach rund fünf Jahren erschöpft haben", erklärte der Serbe bei einer Pressekonferenz in Belgrad. Der Abschied sei äußerst positiv verlaufen, so Djokovic.

Djokovic hatte Ivanisevic 2018 in sein Trainerteam geholt und mit dem Kroaten zahlreiche Erfolge gefeiert. "Wir haben gemeinsam Geschichte geschrieben, Slams gewonnen, Spielzeiten als Nummer eins der Welt beendet, aber wir haben auch viel durchgemacht - Disqualifikation bei den US Open, Ausweisung aus Australien", erinnerte sich der 24-fache Grand-Slam-Sieger. Ivanisevic sei für ihn "vor allem ein Freund fürs Leben".

Djokovic macht vorerst ohne Trainer weiter

Hinsichtlich Ivanisevics möglichem Nachfolger zeigte sich Djokovic unschlüssig. "Ich habe immer noch keine klare Vorstellung davon, wer der neue Trainer sein wird, oder ob es überhaupt einen geben wird", sagte der 36-Jährige. Kurzfristig wird Djokovic daher ohne Trainer weitermachen.

Er wolle herausfinden, "was ich brauche und womit ich mich am wohlsten fühle", führte Djokovic aus. Aktuell besteht sein Team aus den beiden Physiotherapeuten Miljan Amanovic und Claudio Zimaglia, Fitnesscoach Marco Panichi, Sparringspartner Carlos Gomez Herrera und Agent Mark Maden. Bei den nächsten Turnieren wird Djokovic voraussichtlich von Bruder Marko begleitet werden.

Nach einem enttäuschenden Saisonstart - Djokovic wartet im Jahr 2024 noch auf seinen ersten Titel - wird der Weltranglistenerste beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo (7. bis 14. April) auf die Tour zurückkehren. Im Fürstentum konnte sich der Serbe bereits zweimal in die Siegerliste eintragen.