Der "Djoker" pfeift auf Trainer-Weisheiten

Novak Djokovic hat seltene Einblicke in sein Denken auf dem Platz gewährt. Und dabei wird jedem Hobbyspieler klar: Trainersprüche, die man schon oft gehört hat, interessieren einen Novak Djokovic mal so überhaupt nicht.

Mit großer Spannung sind die "60 Minutes" von Novak Djokovic auf dem US-Sender CBS erwartet worden. Und man muss wirklich sagen: Die Sendung, das Interview haben gehalten, was sie versprochen haben. Über die Aussagen des Serben in Richtung seiner GOAT-Rivalen Rafael Nadal und Roger Federer haben wir schon berichtet. Hier kann man sie nochmal lesen.

Schaut man aber die ganze Sendung an, fällt auf, dass Djokovic auf eine Weisheit pfeift, die fast jeder Trainer seinem Schützling mit auf den Weg gibt. Vor allem in den Anfängen eines Tennisspielers oder einer Tennisspielerin. "Schau nur auf dich! Was dein Gegner macht, ist vollkommen egal", hat wahrscheinlich fast jeder ambitionierter Hobbyspieler schon mal gehört.

Können wir was vom "Djoker" lernen?

Novak Djokovic handelt auf dem Platz aber genau nach der umgekehrten Maxime, wie er in dem Interview mit dem Journalisten Jon Wertheim verriet: "Ich beobachte jede Kleinigkeit bei meinem Gegner. Besonders beim Seitenwechsel. Wie atmet er? Schneller? Langsamer? Trinkt er? Oder nicht? All das zeigt mir, in welcher Verfassung mein Gegner ist und ich kann mein Spiel darauf anpassen" so die Nummer 1 der Welt.

Auch wenn man es sich vornimmt: Viel kann man sich nicht von Novak Djokovic abschauen. Aber mal öfters einen Blick auf die andere Seite werfen? Das sollte klappen. Auch wenn die Clubtrainer dann womöglich schimpft. Beruft man sich dann allerdings auf Novak Djokovic, ist auch der womöglich überzeugt.