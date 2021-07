Norrie oder Nakashima? in Los Cabos wird es eine Premiere geben

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Los Cabos wird es einen Premieren-Champion geben: Weder Cameron Norrie noch Brandon Nakashima konnten bislang als Turniersieger anschreiben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2021, 14:28 Uhr

© Getty Images Holt Cameron Norrie seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour?

30 Jahre alt hat Daniel Evans werden müssen, bevor dem Briten Anfang des Jahres in Melbourne der erste Turnier-Sieg auf der ATP-Tour gelang. Evans´ Landsmann Cameron Norrie, der in der laufenden Saison in Estoril (wo er gegen Albert Ramos Vinolas verlor), Lyon (Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas) und zuletzt im Londoner Queen´s Club (Pleite gegen Matteo Berrettini) schon das Finale erreicht hatte, kann es heute Nach in Los Cabos schaffen, sich erstmals in die Siegerliste eines ATP-Events einzutragen.

Norrie ließ in seinem Halbfinale Taylor Fritz keine Chance, gewann glatt mit 6:3 und 6:1. Härter zu kämpfen hatte Brandon Nakashima, der Ex-Schützling von Pat Cash. Nakashima setzte sich gegen John Isner mit 7:5 und 6:4 durch. Und könnte ebenfalls sein Premieren-Championat feiern.

Wiewohl zwischen den beiden Finalisten in der ATP-Weltrangliste mehr als 100 Plätze liegen, ist die Ausgangslage nicht eindeutig: Denn das einzige Treffen zwischen Norrie und Nakashima in Delray Beach 2020 konnte der US-Amerikaner für sich entscheiden.

