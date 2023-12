Novak Djokovic: 3 Verschwörungstheorien um den Djoker

Novak Djokovic hat die Spielzeit 2023 wieder mal fantastisch gemeistert, drei Grand-Slam-Titel geholt - und mit 36 Jahren das Tennisjahr als Weltranglisten-Erster abgeschlossen. Was die Frage aufwirft: Kann das alles echt sein? Wir zweifeln. Vermutlich zurecht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.12.2023, 17:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Novak Djokovic, Spiderman

Ihr kennt uns ja: Wir bei tennisnet.com orientieren uns an Fakten. Aber manchmal gibt es nun mal Dinge, die für den Durchschnittsmenschen einfach unerklärlich sind. Die Ausweitung des Weltalls. TikTok. Die Popularität von Pickleball. Oder Novak Djokovic. Denn was der "Djoker" in diesem Jahr mal wieder fabriziert hat, ist unfassbar. Ein Gedanke: Was, wenn es Novak Djokovic gar nicht gibt?

These 1: Djokovic ist in Wirklichkeit Spiderman!

Wie Djokovic sich auch mit gesegneten 36 Jährchen über den Platz bewegt, ist aus unserer Sicht unglaubwürdig. Diese Spagats. Die Dehnbarkeit. Irgendwann ist das mit der Theorie, er dehne sich eben seit seiner Kindheit täglich, auch gut. (Sagen wir hier mal, die wir uns kaum noch ohne Hilfe bücken können.) Unsere Frage: Hat man Novak Djokovic und Spiderman schon mal in einem Raum gesehen? Nein? AHA!

These 2: Djokovic hat einen Igel implementiert

Fast alle Männer leiden mal an der androgenetischen Alopezie. Also an Haarausfall. Geheimratsecken kündigen sie schon früh an, auch den ungünstigen Wirbel am Hinterkopf kann man sich irgendwann nicht mehr schön (oder kleiner) reden. Der feine Herr Djokovic aber: hat gefühlt dieselbe Frisur wie mit 18. Was von den Autoren dieser Zeilen mit Argwohn, Neid und noch mehr Neid betrachtet wird. Unsere Theorie: Djokovics Haare sind nicht echt. Er hat sich einen Igel transplantieren lassen.

These 3: Djokovic schickt seinen Zwilling auf den Platz!

Wie kann dieser Mann nach Marathonmatches so schnell wieder so fit sein? Klare Sache: Novak hat einen identischen, womöglich sogar lange Zeit als verschollen gegoltenen Zwillingsbruder: Novax Djokovic. Der sich damals auch nicht impfen lassen wollte, an Corona erkrankt war und für den echten Novak in Australien in Gewahrsam sitzen musste. Dass Prominente einen Doppelgänger auftreten lassen, ist kein Einzelfall und hinlänglich dokumentiert. Man denke an Franz Beckenbauer und Schorsch Aigner.

Mal sehen, ob sich in den nächsten Tagen noch weitere höchstfundierte Theorien über "Nole" oder andere Tennisspieler ans Tageslicht kommen. Zu Bezweifeln gibt es wirklich einiges in unserer Lieblingssportart... ;-)