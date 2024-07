Novak Djokovic im 3-Stufen-Plan zu Olympia-Gold?

Mit der Goldmedaille beim olympischen Tennisturnier in Paris möchte sich Novak Djokovic einen großen sportlichen Traum erfüllen. Um dieses Ziel zu erreichen, nimmt der Serbe drei markante Änderungen vor.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.07.2024, 23:06 Uhr

© Getty Images In der Hoffnung auf den Olympiasieg in Paris geht Novak Djokovic neue Wege.

Die Liste an Erfolgen und Rekorden, die Novak Djokovic in seiner fabelhaften Karriere bisher einfahren konnte, lässt nur noch wenige Wünsche offen. Mit dem bislang fehlenden Olympiasieg möchte der 37-jährige in Roland Garros die wohl offensichtlichste Lücke in seinem Siegesportfolio ausmerzen. Wie man den ehrgeizgetriebenen Serben kennt, lässt er keine Möglichkeit aus, dieses Ziel mit neuen Wegen zu erreichen.

„Workation“ in Montenegro

Schon die Vorbereitung gestaltet sich diesmal anders, als man es vom 24-fachen Grand-Slam-Sieger gewohnt ist. Während er sich normalerweise in seiner serbischen Heimat für die Großereignisse fit macht, sieht man in den Social Media Aufnahmen von ihm, die ihn in Montenegro sowohl bei der Arbeit auf dem Platz als auch beim Urlauben mit seiner Familie zeigen. Hintergrund diesbezüglich dürfte sein, dass er sich in seiner Heimat stetig mit der höchsten Erwartungshaltung bzgl. dieser Goldmedaille konfrontiert sehen würde. So plant Djokovic auch die direkte Anreise nach Paris von Tivat aus, um der obligatorischen Pressekonferenz am Flughafen in Belgrad mit den zu erwartenden Fragen nach dem Olympiasieg zu umgehen.

Keine Unterbringung im olympischen Dorf

Eine weitere Änderung, um sich in Ruhe auf den Sport fokussieren zu können, ist seine Unterbringung während der Spiele. Während er in Tokio noch zusammen mit anderen Sportlern im olympischen Dorf hauste, geht Djokovic auch diesbezüglich andere Wege und wird diesmal außerhalb nächtigen. Diesen Schritt begründet er damit, dass die Erfahrungen im olympischen Dort zwar einzigartig seien, aber durch die ständigen Fragen und Fotowünsche der anderen Sportler zu viel Energie rauben und somit einer ruhigen und gewissenhaften Vorbereitung nicht zuträglich seien.

Kein Doppel oder Mixed

Für sein großes Ziel wird sich Djokovic ganz auf das Einzel konzentrieren, deshalb wird es von ihm kein Antreten im Doppel oder Mixed geben. Bei den letzten Spielen in Tokio erreichte er mit seiner Landsfrau Nina Stojanovic das Halbfinale im Mixed-Wettbewerb, sagte aber nach der bitteren Pleite im Einzel-Halbfinale gegen den späteren Olympiasieger Alexander Zverev das Spiel um die Bronze-Medaille ab. Im Einzel dürfte der Weltranglisten-2. schon von Beginn an voll gefordert sein, schließlich könnte ihm die Auslosung am Donnerstag um 11 Uhr bei seinem fünften olympischen Start Erstrundengegner wie die ehemaligen Olympiasieger Andy Murray oder Rafael Nadal bereithalten.