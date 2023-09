US Open 2023: Djokovic krallt sich mit Sieg gegen Medvedev die 24

Mit seinem 3-Satz-Sieg gegen Daniil Medvedev im Finale der US Open 2023 holt sich Novak Djokovic seinen 24. Grand-Slam-Titel im Einzel und schreibt ein neues Kapitel in den Geschichtsbüchern des Tennissports.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.09.2023, 01:53 Uhr

© Getty Images Mit einer überraschend offensiven Vorstellung holt sich Novak Djokovic in New York den Titel.

Auch wenn vor dem Turnier als Wunschfinale die Begegnung der beiden Weltranglistenführenden Djokovic und Alcaraz hochstilisiert wurde, bot das tatsächliche Finale der US Open 2023 zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev auch im Vorfeld genügend Zündstoff. Trotz 9:5-Führung für den Serben Djokovic im direkten Vergleich stand die Auseinandersetzung im US Open-Finale von 2021 im Vordergrund, die der Russe Medvedev in drei Sätzen für sich entscheiden konnte und somit den lupenreinen Grand Slam seines Widersachers verhindern konnte.

Djokovic mit Blitzstart

Nachdem Djokovic im ersten Spiel nach intensiven Rallyes bei eigenem Aufschlag knapp die Oberhand behalten konnte, schnappte sich der 36-jährige sofort das Break ohne Punktverlust und baute zu einer schnellen 3:0-Führung aus. Medvedev anschließend besser im Spiel, dennoch blieb der aktuelle Weltranglistenzweite aggressiv, tauchte mehrmals erfolgreich am Netz auf und transportierte seinen Vorsprung zur Satzführung.

Steigerung von Medvedev bleibt unbelohnt

Im zweiten Durchgang gelingt es Medvedev immer besser, Djokovic in lange Ballwechsel zu verstricken. In jeweils langen Aufschlagspielen im siebten und achten Game je ein Break-Ball für beide Spieler, die jedoch ungenutzt blieben. Beim Stand von 6:5 plötzlich Satzball für den US Open-Sieger von 2021, der jedoch die Entscheidung im Tie-Break hinnehmen und diesen nach 2:33 Stunden Spielzeit mit 5:7 abgeben muss.

Djokovic nutzt das Momentum

Djokovic hält weiter an seiner Strategie fest, die Ballwechsel möglichst schnell abzuschließen und überrascht weiterhin mit einer Vielzahl an Netzangriffen. Im vierten Game erspielt sich der Serbe zwei laufende Break-Chancen, wovon er die erste verwerten kann. Nach je einem Aufschlagverlust auf beiden Seiten servierte der serbische Davis Cup-Sieger in der Folge zum Matchgewinn und beendete nach 3:17 Stunden die Begegnung mit seinem ersten Matchball mit 6:3, 7:6 (5), 6:3

Mit diesem Sieg feiert Djokovic seinen 24. Grand-Slam-Titel im Einzel und schließt somit zur legendären Australierin Margaret Court auf.

