US Open 2023 live: Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev im Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Finale der US Open 2023 auf Daniil Medvedev. Das Match gibt es ab 22:00 Uhr MESZ im Livestream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2023, 12:57 Uhr

Novak Djokovic und Daniil Medvedev spielen um den Titel

Novak Djokovic und Daniil Medvedev stehen sich im Finale der US Open 2023 gegenüber. Die Fans im Arthur Ashe Stadium dürfen sich auf ein packendes Match einstellen, präsentierten sich beide Spieler in New York bislang doch in Topform. Djokovic führt im Head to Head mit 9:5.

Sportdeutschland.TV zeigt die US Open 2023 im Livestream. Hier kommt ihr zu allen Matches!

Djokovic vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open 2023