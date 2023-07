Novak Djokovic mit 30. Wimbledon-Matchsieg in Folge

Novak Djokovic bleibt in Wimbledon der Mann, den es zu schlagen gilt. Der Weltranglisten-Zweite gewann am Mittwochabend gegen Jordan Thompson in drei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.07.2023, 20:56 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

6:3, 7:6 (4), 7:5 hieß es am Ende für den Djoker gegen Thompson. Der trat überraschend schnauzerlos an, sodass man zwei Mal hinschauen musste - aber er war's.

Womöglich war auch Djokovic irritiert, denn er musste durchaus kämpfen, was allerdings auch an der spielerischen Komponente seines Gegners lag, der gut aufschlug und schlau angriff. In den entscheidenden Momenten aber war Djokovic dann zur Stelle.

Djokovic: Letzte Wimbledon-Niederlage war in 2017

Djokovic ist nun seit 30 Spielen ohne Niederlage im All England Club. Zuletzt hatte er 2017 im Viertelfinale gegen Tomas Berdych verloren, damals allerdings gehandicapt von Armproblemen.

2018, 2019, 2021 und 2022 hatte er gewonnen (2020 war das Turnier aufgrund der Coronapandemie ausgefallen).

Djokovic könnte mit einem Turniersieg seinen achten Wimbledon-Titel holen und damit zu Rekordchamp Roger Federer aufschließen. Im allgemeinen Grand-Slam-Rennen würde er dann mit 24 Titeln seinen Vorsprung vor Rafael Nadal (22) ausbauen.

