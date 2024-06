Novak Djokovic nach Knie-OP nun ohne Krücken

Novak Djokovic befindet sich nach seiner Meniskus-Operation auf dem Wege der Besserung.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.06.2024, 13:24 Uhr

© Getty Images

Der Djoker läuft nämlich bereits ohne Krücken durch die Gegend. So meldet es das serbische Nachrichtenportal informer.rs.

Er habe sich gerade einer Therapie in einer Überdruckkammer unterzogen, sei dort aber ohne Krücken gelaufen. Zwar hinke er etwas, dies sei aber zum jetzigen Zeitpunkt nach der OP normal.

Djokovic hatte sich in seinem French-Open-Achtelfinale den Meniskus eingerissen und war am Tag darauf bereits in einer Klinik in Paris operiert worden.

Fraglich ist freilich, wann Djokovic wieder wettbewerbsfähig sein wird.

Ein Start in Wimbledon (ab 1. Juli) scheint so gut wie unmöglich.

Djokovic aber hat vor allem noch ein Karriereziel: Olympisches Einzel-Gold. Denn dieses fehlt ihm noch. Das Olympische Tennisturnier (in Paris, auf Sand) beginnt am 27. Juli. Bis dahin wird zwar die Zeit zur Topform ebenfalls knapp, sicher scheint aber, dass Djokovic alles versuchen wird, seinen letzten Traum in Sachen Tenniserfolge zu erfüllen.

Zur Vorbereitung könnte auch ein Start beim ATP-Turnier in Hamburg dienen, das in der Vorwoche stattfindet.