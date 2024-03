Novak Djokovic sagt Miami Open offenbar ab

Novak Djokovic wird wohl nicht beim Masters-Turnier in Miami antreten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.03.2024, 16:29 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Das meldete der stets gut informierte serbische Journalist Sasa Ozmo am Donnerstagnachmittag auf der Plattform X / Twitter.

Djokovic hatte zuletzt 2019 in Miami gespielt, sein letzter Sieg stammt aus 2016. In den vergangenen Jahren war Djokovic aufgrund seiner nicht erfolgten Impfung gegen Corona nicht zur Einreise in die USA zugelassen.

Dass er nun absagt, kommt einigermaßen überraschend - gemeldet war er, auch das Turnier selbst hatte mit der Nummer 1 der Weltrangliste geworben.

Warum Djokovic absagt - ob einer Verletzung dahintersteckt oder seine aktuelle Formkrise -, ist nicht bekannt.

Djokovic noch ohne Turniersieg in 2024

Djokovic hatte einen für seine Verhältnisse schwachen Jahresstart hingelegt. Bereits beim United Cup musste er eine Niederlage einstecken, bei den Australian Open verlor er im Halbfinale nach einer schwachen Leistung gegen den späteren Sieger Jannik Sinner.

Auch das Turnier in Dubai hatte Djokovic sausen gelassen, nun in Indian Wells verlor er sensationell gegen den italienischen Lucky Loser Luca Nardi. Schon zum Auftakt hatte er gegen Aleksandar Vukic über drei Sätze gehen müssen.

"Nicht gewohnt"

"Mein Level war wirklich, wirklich schlecht", hatt Djokovic im Anschluss an seine Niederlage eingeräumt. Und auch bezüglich Miami Unsicherheit gezeigt - "aktuell ist es geplant, mal schauen", sagte er. "Ich brauche wohl ein oder zwei Tage, um zu wissen, wie es weitergeht."

Generell hatte sich Djokovic überrascht gezeigt ob seines mauen Jahresstarts. "Kein Titel in diesem Jahr, das ist etwas, das ich nicht sehr gewohnt bin. Für die meiste Zeit meiner Karriere habe ich mit einem Grand-Slam-Turniersieg begonnen, mit einem Sieg in Dubai oder anderswo.

Jeder Pokal, der nun hoffentlich folge, sei etwas Großartiges, erklärte Djokovic dann. "Weil er den negativen Kreislauf, den ich bei den vergangenen drei, vier Turnieren hatte, durchbrechen würde. Da war ich nicht annähernd an meiner Bestform dran."