Novak Djokovic - Stippvisite zum EM-Match nach München

Novak Djokovic hat seine Vorbereitung auf das Wimbledonturnier 2024 kurz unterbrochen - mit einem Besuch des dritten EM-Gruppenspiels von Serbien.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.06.2024, 07:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic am Dienstagabend in München

Die Vorbereitungen auf Wimbledon 2024 laufen auf Hochtouren. Während man sich in Roehampton noch im Qualifikationsturnier um freie Plätze im Tableau rauft, sind schon viele der für das Hauptfeld qualifizierten Akteure im Arangi Park und auf einigen Wettkampf-Courts beim Training beobachtet worden.

So auch Novak Djokovic.

Der siebenmalige Champion an der Church Road testet gerade sein frisch operiertes Knie. Traut man den Berichten der bereits anwesenden Reporter, dann sieht es danach aus, als ob Djokovic fit genug sei, ab dem kommenden Montag auch tatsächlich zu starten. Was bei den hohen Ansprüchen von Nole natürlich heißt: um den Titel mitzuspielen.

Djokovic feuert die serbischen Fußballer an

Es scheint sogar schon so gut zu laufen, dass sich Novak Djokovic am Dienstag auch einen Trip nach München leisten konnte. Dort trat abends die serbische Fußball-Nationalmannschaft in ihrem letzten Gruppenspiel bei der Fußball-Europameisterschaft gegen Dänemark an.

Nun gilt Novak Djokovic ja eher als Basketballfan. Aber zum einen kommen beim beim Fußball dann halt doch wieder alle Leute zusammen. Und nicht vergessen: bei der etwas verunglückten Adria-Tour im Sommer 2020 bat Djokovic die Teilnehmer ja auch zum Freizeitkick auf den Fußballplatz.

Dass es nun am Dienstag für Serbien nicht mit dem Einzug ins Achtelfinale geklappt hat, wird Novak Djokovic sicherlich richtig einordnen. Und seine Vorbereitung auf Wimbledon nicht weiter beeinflussen.