Novak Djokovic trennt sich von weiterem Langzeit-Gefährten

Nach Goran Ivanisevic ist nun auch Fitness-Coach Marco Panichi nicht mehr Teil des Teams von Novak Djokovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2024, 08:19 Uhr

Novak Djokovic baut sein Team weiter um. Vor dem Turnier in Monte-Carlo hatte sich der 24-malige Grand-Slam-Champion von Coach Goran Ivanisevic getrennt, Nenad Zimjonic übernahm für das Event im Fürstentum die Aufgaben des Übungsleiters. Nun sit eine weitere längere Zusammenarbeit zu ihrem Ende gekommen - nämlcih jene mit Fitnesscoach Marco Panichi.

Wie in Zeiten wie diesen üblich, informierte Djokovic die interessierte Öffentlichkeit via Instagram. "Großer Marco, was hatten wir für fantastische Jahre der Zusammenarbeit. Wir haben den Gipfel erreicht, Titel gewonnen, Rekorde gebrochen. Aber am meisten habe ich unsere sehr normalen Trainingstage im und außerhalb des Gyms genossen. Endlose Stunden von "Carciofini" und Lachen, die mich super motiviert haben, um mich für den Erfolg vorzubereiten."

Djokovic fehlt in dieser Woche (wie auch schon 2023) in Madrid, wird aber beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom aufschlagen, das am kommenden Montag mit der Qualifikation beginnt. Dort freue er sich auch schon auf ein Wiedersehen mit seinem Langzeit-Gefährten Marco Panichi.