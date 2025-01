Novak Djokovic und die 25er-Rekorde

Auch wenn Novak Djokovic noch auf der Jagd nach seinem 25. Grand-Slam-Titel ist, kann er jedoch mit einem anderen fabelhaften Rekord in Bezug auf diese Zahl glänzen. Als einziger Spieler hat er gegen keinen Mitstreiter der aktuellen Top-25 eine negative Bilanz vorzuweisen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.01.2025, 10:58 Uhr

© Getty Images Gegen die Top-25 der Weltrangliste hat Novak Djokovic eine herausragende Bilanz vorzuweisen.

Auch wenn das verletzungsbedingte Aus für Novak Djokovic bei den Australian Open 2025 eine herbe Enttäuschung für den Serben darstellt, wird er die tennisfreie Zeit bestimmt auch mal dazu nutzen, etwas zu reflektieren und das bislang Erreichte auch mal zu genießen. So dürfte ihm auch bestimmt eine neue Rekordstatistik seinerseits nicht entgehen.

Bei näherer statistischer Auswertung der aktuellen Top 25 der ATP-Weltrangliste zeigt sich für den 37-jährigen eine beinahe atemberaubende Bilanz. Gegen keinen der Profikollegen in diesem erlauchten Kreis kann der 24-fache Grand-Slam-Champion mit einer negativen Bilanz aufwarten. Noch beeindruckender dabei, dass er gegen 21 Mitstreiter sogar mit einer positiven Bilanz abschneidet. Beinahe vernichtend mahlt sich der 10:0-Score gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz aus. Immerhin zwei Siege einfahren konnte Stefanos Tsitsipas, dennoch liest sich die 2:12-Bilanz des Griechen nach wie vor unfreundlich.

Immerhin drei Spieler können eine ausgeglichene Bilanz gegen den 99-fachen Titelträger vorweisen. Die einfachste Version davon hatte der Franzose Arthur Fils, der bislang noch nie auf den langjährigen Weltranglistenersten getroffen war. Auf sportliche Weise erkämpfte sich der Kanadier Felix Auger-Aliassime die 1:1-Bilanz, der 2022 beim Laver Cup gegen den Belgrader triumphieren konnte und dieser Wettbewerb mittlerweile in die offizielle Statistik der ATP aufgenommen wurde. Ebenfalls (noch) ausgeglichen ist der Vergleich mit dem Südtiroler Jannik Sinner, der aber von den insgesamt acht Begegnungen die letzten Drei für sich entscheiden konnte.

Dennoch wird der Serbe alles daransetzen, möglichst schnell und in bester Verfassung wieder auf die Tour zurückzukehren. Spätestens in Roland Garros möchte der Olympiasieger an seiner letztjährigen Erfolgsstätte den nächsten Anlauf startet, um sich seine 25. Major-Trophäe im Einzel zu holen und damit die bisherige Co-Rekordhalterin Margaret Court aus Australien um einen Titel abzuhängen.