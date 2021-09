Nur-Sultan: Kommt die Renaissance des Aslan Karatsev?

Aslan Karatsev startet als Turnierfavorit in das ATP-Tour-250-Event in nur-Sultan. das wäre vor Beginn der Saison undenkbar gewesen. Mittlerweile sind die Ansprüche gestiegen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.09.2021, 23:27 Uhr

© Getty Images Für Aslan Karatsev läuft es in letzter Zeit nicht rund

Aslan Karatsev ist nach seinem fulminanten Saisonstart merklich abgekühlt. Das Halbfinale bei den Australien Open, der Turniersieg in Dubai, der Erfolg gegen Novak Djokovic beim erste der beiden Sandplatz-Events in Belgrad - all das scheint eine Ewigkeit her zu sein. Zuletzt bei den US Open hatte sich Karatsev wieder von seiner besseren Seite gezeigt, vor allem im Duell mit Jordan Thompson in Runde zwei. Dass er danach dem Youngster Jenson Brooksby unterlag, muss aber als Rückschritt gewertet werden.

Dabei hätte Karatsev sehr gute Voraussetzungen gehabt, um einen Platz bei den ATP Finals in Turin mitzuspielen. Ganz aus dem Rennen ist der Russe ja immer noch nicht, auf den augenblicklich als letzten Qualifizierten, Hubert Hurkacz, fehlen ihm aber 605 Punkte. Interessant, dass beide, Karatsev und Hurkacz, in dieser Woche als Turnierfavoriten unterwegs sind. Der Pole in Metz, Aslan Karatsev beim deutlich schwächer besetzten ATP-Tour-250-Turnier in Nur-Sultan.

Karatsev gewinnt olympisches Silber

Als Nummer eins in eine Veranstaltung auf der ATP-Tour zu starten, das hätte der 28-jährige Karatsev vor Beginn des Jahres mit Sicherheit unterschrieben. Mittlerweile sind die Ansprüche gestiegen, als letztes Highlight steht die olympische Silbermedaille im gemischten Doppel mit Elena Vesnina zu Buche. Leicht wird schon die erste Aufgabe nicht werden: Karatsev muss entweder gegen Benjamin Bonzi ran, der am Sonntag in Rennes das nächste ATP-Challenger-Turnier gewonnen hat. Oder gegen Emil Ruusuvuori, den starken Finnen.

Der Rest des Tableaus ist andererseits nicht allzu furchteinflößend. Alexander Bublik ist an Position zwei gesetzt, es folgen die beiden Serben Dusan Lajovic und Filip Krajinovic. Letzterer wäre der etatmäßige Halbfinalgegner von Aslan Karatsev. Wenn dieser sein Mojo von Beginn des Jahres wiederfinden sollte.

Hier das Einzel-Tableau in Nur-Sultan