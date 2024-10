tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Official Tennis Experience: Erlebniswelt für Jung und Alt

Die “Official Tennis Experience” hat für Jung und Alt zahlreiche Highlights zu bieten. Die Besucher erwartet eine spannende Zeitreise der letzten 50 Jahre Tennis in Wien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2024, 17:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

In der kommenden Woche steht bei den Erste Bank Open in Wien einmal mehr Weltklasse-Tennis am Programm. Schon zuvor können die Fans aus dem In- und Ausland die "Official Tennis Experience“ im Studio F der Wiener Stadthalle erleben. Die Besucher erwartet eine spannende Zeitreise der letzten 50 Jahre Tennis in Wien mit exklusiven Ausstellungsstücken sowie ein Blick in die Zukunft des Sports mit VR-Erlebnissen.

Geschichtsträchtige Pokale, historische Tennisschläger, kultige Kleidungsstücke, emotionale Erinnerungen, exklusive Fotos und Videos. Das alles und noch viel mehr bietet die "Official Tennis Experience“. Die Ausstellung findet im Rahmen der Erste Bank Open statt, um hineinzukommen benötigt man jedoch keine Eintrittskarte für das Turnier.

Namhafte Akteure der 50-jährigen Turniergeschichte haben Exponate zur Verfügung gestellt, Stücke von Roger Federer und Novak Djokovic bis hin zu Jannik Sinner sind zu sehen. Im Mittelpunkt steht dabei auch Dominic Thiem, der in Wien seine Karriere beenden wird und das Turnier nicht nur aufgrund seines Turniersiegs vor fünf Jahren entscheidend prägte.

Muster-Pokale werden versteigert

Zu den großen Highlights der Aktion im Rahmen von “Champions of Vienna” zählen außerdem die Pokale von Thomas Muster, die erstmals ausgestellt und gleichzeitig für den guten Zweck versteigert werden. “Es gibt so viele Menschen, die eigentlich damals teilgenommen haben an den Fernsehgeräten, die nächtelang aufgeblieben sind, Tennis geschaut haben und begeistert waren. Und ich habe mir gedacht, es gibt sicher Menschen, die einen Teil dieser Tennisgeschichte vielleicht bei sich zu Hause oder in der Firma haben wollen”, begründete Muster seine Entscheidung.

In der “Official Tennis Experience” sind nicht nur Musters Trophäen zu bewundern, es werden die vergangenen 50 Jahre Tennis in Wien aufgearbeitet. ”Es sind viele andere Dinge da, alles wurde großartig aufbereitet. Es war sicher viel Arbeit, das alles zusammenzutragen und herzurichten. Ich war in den 80ern und 90ern als Spieler in der Stadthalle, dann habe noch mein letztes Match gegen Dominic bestritten. Es ist ein Wahnsinn, wie sich die Dinge entwickelt haben. Diese Zeitreise kann man hier erleben, das ist einmalig“, zeigt sich Muster begeistert.

Highlights für Familien

Interessant ist die “Official Tennis Experience“ aber nicht nur für Tennis-Fans interessant: Auch Familien gibt es viel zu erleben, die Ausstellung spricht Jung (VR-Erlebnisse, Merchandise, Erlebnisbereich) und Alt (Historische Schläger, Fotos & Videos, Musters Pokale) gleichermaßen an. Bis inklusive 3. November hat die ”Official Tennis Experience" noch geöffnet.

Erste Bank Open-Turnierdirektor Herwig Straka kann einen Besuch wärmstens empfehlen: "Es war uns schon länger ein Anliegen, in die Vergangenheit zu blicken, weil sich so viele Dinge angesammelt haben. Mit dem 50-jährigen Jubiläum gab es den perfekten Anlass, verschiedene Initiativen zu starten – die erste ist die Official Tennis Experience. Dabei blicken wir mit besonderen Ausstellungsstücken zurück und bilden mit VR-Brillen gleichzeitig die Brücke zur Gegenwart und Zukunft. Wenn man als Sport-Fan durch die Ausstellung spaziert, geht einem das Herz auf. Wir freuen uns auf viele Besucher in den nächsten Wochen.“

Tickets für die „Official Tennis Experience“ gibt es ab 15€ unter www.championsofvienna.com.