Oh, Canada! Shapovalov und Auger-Aliassime nicht beim Davis Cup dabei

Schwerer Verlust für das kanadische Davis-Cup-Team: Weder Denis Shapovalov noch Félix Auger-Aliassime werden am Finalturnier 2021 teilnehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2021, 16:14 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov wird 2021 nicht am Davis Cup teilnehmen

2019 hatten sich die Kanadier um vor allem Denis Shapovalov noch bis in das Finale des Davis-Cup-Endspurts in Madrid gespielt - in der aktuellen Saison müssen die Ahornblätter aber nur noch als krasser Außenseiter gelten. Denn mit Shapovalov und Kumpel Félix Auger-Aliassime sagten die beiden besten Spieler des Landes innerhalb weniger Stunden ihre Teilnahme am diesjährigen Finale ab.

Kanada trifft zunächst in Gruppe B auf Kasachstan und Schweden. Eine Aufgabe, die womöglich auch noch der neue Frontmann Vasek Pospisil meistern könnte. Spätestens im Viertelfinale würde es dann aber wohl zu haarig werden.

Auch Raonic steht nicht zur Verfügung

Shapovalov und Auger-Aliassime waren in der vergangenen Woche noch in Stockholm im Einsatz, trafen dort im Halbfinale aufeinander. Mit dem besseren Ende für Shapovalov, der dann allerdings im Endspiel Tommy Paul unterlag. Der Linkshänder gab als Grund für seine Absage die Notwendigkeit einer Pause an. Auger-Aliassime, der ab diesem Montag erstmals unter den zehn besten Spielern der Welt klassiert ist, beklagte darüber hinaus kleinere Verletzungen, die ihn schon das ganze Jahr über begleiteten.

Kanadas Davis-Cup-Kapitän Frank Dancevic zeigte sich verständnisvoll. „Es war eine lange und fordernde Saison, auch wegen der ganzen Protokolle und Maßnahmen, die getätigt wurden, um das COVID-19-Virus zu bekämpfen. Und wir verstehen ihre Entscheidung völlig“, so Dancevic. „Wir wissen, dass wir in der Zukunft auf die Unterstützung von Félix und Denis zählen können.“ Als Ersatzmann wurde zunächst Steven Diez nominiert. Milos Raonic, die langjährige Nummer eins der Kanadier, muss wegen einer Verletzung schon länger aussetzen.

Wie aus Turin zu vernehmen ist, macht sich auch ein ganz Großer Gedanken über seine Einsätze bei der Davis-Cup-Finalrunde: So soll Novak Djokovic überlegen, erst im Viertelfinale in das Turnier einzusteigen. Serbien spielt in Innsbruck in einer Gruppe mit Österreich und Deutschland.